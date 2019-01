"Por favor cuiden a Sky, tiene seis años y es muy amigable. Yo no me puedo encargar de ella porque me convertí en un 'sin techo' y no la puedo alimentar. No está enferma, solamente hambrienta y muy amigable. Por favor busquen un hogar para ella", escribió su antiguo dueño en la carta que el propio refugio compartió en redes sociales.