Twitter: Aprendé a aplicar un bloque suave

Tener un seguidor con el que no querés interactuar en Twitter puede ser un dolor de cabeza. Más si no querés caer en conflictos con esa persona y simplemente bloquearlo de tu TL.

Cuando tenés personas indeseables en tu TL a las que no quieres (o no puedes bloquear directamente) podés utilizar el llamado “bloqueo suave” pero ¿en qué consiste esta práctica?

El bloqueo suave lo haces primero bloqueando a la persona e inmediatamente desbloqueando otra vez. Esta acción generará que todos los mensajes que hayas compartido por privado con esa persona se borren y que inmediatamente, y por defecto, dejes de seguirlo sin que se note que hiciste la acción.

En el unfollow tenés la oportunidad… Usando esta técnica podés decir que dejaste de seguir a la persona por accidente o por un error de Twitter si te llegaran a preguntar sobre la situación.

Al desbloquear a la persona podrás ver nuevamente sus tuits pero sin seguirlo y nadie se dará cuenta de la delicada operación que llevaste a cabo.

¿Cómo bloquear a un usuario?

Busca el perfil del usuario que querés bloquear

Una vez en el perfil hacé clic en los tres puntos ubicados en la esquina superior derecha de la pantalla

Se desplegará un menú y allí verás la opción de bloquear

Presioná la opción, esperá que el cambio se haga efectivo.

Luego desbloquea al usuario y listo.

También podés silenciar al usuario o bloquearlo para deshacerte de las personas que no deseas que estén en tu TL. Si deseas bloquear a alguien no olvides que al bloqueado le saldrá un mensaje en el que dirá claramente que le bloqueaste y Twitter no permitirá que las cuenta puedan interactuar entre sí.