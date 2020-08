UFC: su rincón no le hizo caso, ligó una paliza y lo echaron

“Detenla”, “Ya no quiero hacer esto”, fueron las súplicas del luchador Max Rohskopf a su entrenador Robert Drysdale al término del segundo round de aquel combate frente a Austin Hubbard por el UFC Las Vegas 3. Ocurrió el 20 de junio del 2020 cuando hizo su debut en UFC y el video se hizo viral. Su rincón no accedió y fue él mismo el que gestionó que culmine la pelea por nocaut. La noticia, ahora es que fue su debut y final de su carrera ya que la entidad organizadora resolvió su exclusión de la actividad en las últimas horas, una sanción polémica.

Su rival lo castigó con dureza. Finalmente, el combate no se extendió más allá del segundo round y Rohskopf se retiró pero no por decisión de su esquina, sino que debió acudir a una de las autoridades de la Comisión Atlética de Nevada (NSAC) para que detuviera el combate.

Ahora, a casi dos meses de su debut, la propia empresa anunció la desvinculación del oriundo de Ohio, según indicó el portal especializado MMA Figthing.

“Me auto-boicoteé. Incluso cuando estaba luchando en la escuela secundaria, era el mejor en el estado y terminé en tercer lugar porque me auto-boicoteé”, aseguraba Rohskopf en una entrevista con el mismo medio cuatro días después de su estreno como luchador de UFC.

"Call it!" - UFC fighter throws in the towel as trainer won't stop the fight | Corner Cam

“Eso es exactamente lo que hice en mi pelea con Austin. La mierda se puso difícil, miré a mi entrenador y le dije: ‘Ya no quiero estar aquí’. No porque no quisiera estar allí, sino porque pensé que no merecía estar allí “, se lamentaba el luchador de peso ligero.

“Creo que lo que hizo mi mánager fue 100% acertado. Ha estado en el deporte el tiempo suficiente para saber cuándo alguien tiene la capacidad y el talento para hacerlo. He estado rodeado de muchachos que han ganado títulos mundiales en múltiples deportes (kickboxing, boxeo, jiu-jitsu, lucha libre, MMA) y todos los que me han visto entrenar saben que tengo las habilidades y la capacidad para hacerlo. Simplemente no lo mostré el sábado. No es culpa de nadie que yo estuviera en esa situación excepto la mía”, consideró.

Tras encadenar cuatro victorias consecutivas por sumisión y una polémica derrota en su estreno en UFC, Max Rohskopf deberá buscar nuevos aires de cara a futuro ya que ha dejado de pertenecer a la compañía.