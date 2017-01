Un acuerdo para crecer

Por Mauricio Macri

La garra y la creatividad de nuestra gente, la riqueza de nuestro suelo, la belleza de nuestros paisajes. Los argentinos tenemos la suerte de vivir en un país con un nivel de potencialidad enorme y único, y es mucho lo que podemos hacer para transformar todo ese potencial en oportunidades concretas para crecer.

De eso se trata el acuerdo que firmamos el martes con la provincia de Neuquén y con empresas y sindicatos petroleros para impulsar la producción de gas no convencional en Vaca Muerta. Como bien saben los neuquinos, hablar de Vaca Muerta es hablar de la segunda reserva de gas no convencional y la cuarta de petróleo no convencional del mundo, y es una herramienta de desarrollo para el país y para todos los argentinos. Esta tiene el potencial de generar miles de puestos de trabajo y la energía necesaria para alimentar nuestra industria y nuestros hogares. Es un tesoro, y por eso lo tenemos que cuidar, no solamente extrayendo recursos de manera responsable y sustentable, sino también consumiendo la energía con prudencia.

Durante años padecimos las consecuencias de las deficiencias en la producción de energía. Mientras las reservas y las inversiones caían, la calidad de los servicios empeoraba, el costo fiscal aumentaba y cada vez perdíamos más capacidad de autoabastecimiento. Estaba claro que necesitábamos producir más energía, reduciendo las importaciones y trabajando para poder exportar a otros países. El mundo entero necesita energía, y nosotros podemos ser parte de la respuesta a ese desafío global, tanto en energías renovables como en recursos convencionales y no convencionales. Necesitábamos cambiar.

Es por esto que hicimos de la energía una política de Estado, y estamos transitando un camino de conciencia y desarrollo para que los argentinos colaboremos entre todos para vivir cada vez mejor, sin cortes de luz, con previsibilidad y seguridad. Sabemos que este objetivo no se logra de la noche a la mañana; sabemos que la crisis energética no la resuelve un presidente sino todos los argentinos, juntos, haciendo su aporte con pequeñas acciones que hacen una enorme diferencia, cuidándonos entre todos para que la energía no le falte a nadie.

Desde el Gobierno estamos invirtiendo en sectores clave, generando el marco necesario para que las empresas confíen e inviertan en nuestro país.

El compromiso firmado esta semana es el resultado de varios meses de diálogo maduro como método de trabajo que involucró a todas las partes del sector: YPF, Total, Pan American Energy, Chevron, Shell y Dow se pusieron como objetivo inversiones que superan los 10.000 millones de dólares por año; los gremios se comprometieron a mejorar la organización de la producción para lograr mayor eficiencia; y desde el gobierno nacional y la provincia de Neuquén vamos a aportar con obras de vialidad y de ferrocarriles para mejorar la logística. Cada parte cedió en algo para mejorar el conjunto, y el resultado fue exitoso.

Este acuerdo es el primero de una serie de compromisos sectoriales que vamos a impulsar en este 2017, y significa empleo de calidad para los neuquinos, progreso para la región y para la Argentina, y energía más económica y abundante para los hogares, las fábricas, las empresas y los negocios de todo el país. Significa, en otras palabras, que cada vez más argentinos van a poder cumplir sus sueños, porque cuando hay energía creamos, crecemos, avanzamos.

Es un paso más en ese camino que emprendimos juntos hace poco más de un año, ese camino que nos va a llevar a ser el país que soñamos y queremos para nuestros hijos. Es un paso más para avanzar día a día hacia ese objetivo con el que me comprometí personalmente: una Argentina sin pobreza y con oportunidades.

Siete claves en los primeros 13 meses de gestión

Cambio de rumbo

Al asumir la presidencia, Mauricio Macri nombró ministro de Energía a Juan José Aranguren, el crítico número uno de la política hidrocarburífera del kirchnerismo.

Chevron en Neuquén

“Argentina necesita estos acuerdos para ser confiable con el resto del mundo”, dijo Aranguren para despejar las dudas respecto del plan que traía el Gobierno para Vaca Muerta.

YPF en el centro de la escena

Miguel Ángel Gutiérrez fue designado por Macri en lugar de Miguel Gallucio al frente de la reestatizada YPF. La petrolera es hasta ahora la principal operadora en Vaca Muerta, y en esa formación están puestas las mayores expectativas de futuro de la compañía. El cambio de CEO se produjo el 30 de abril.

Desregulación y producción

Desde el cambio de gobierno, Macri y Aranguren insistieron en la necesidad de abandonar la política de subsidios y precios regulados para incentivar la producción hidrocarburífera.

Barril criollo

La desregulación previó la extinción del precio sostén para la producción nacional de crudo. El gobierno neuquino aceptó esa propuesta en el marco del acuerdo por Vaca Muerta.

Negociación sindical

Macri y Aranguren se plantearon bajar el costo laboral en la extracción de shale entre las medidas tendientes a atraer inversiones. Lo consiguieron tras meses de discusiones.

Un guiño de la coyuntura

Un acuerdo de los países que integran la OPEP impactó en la suba de los precios internacionales del petróleo. El proceso de recomposición de los valores del crudo está en desarrollo.