“Mis queridos amigos, quiero que vean esta persona... Se llama Saúl Giménez, encontró entre los escombros dinero y sin dudarlo fue y me lo entregó. Alvear tiene muy buena gente...", escribió Calvo.

Giménez, quien hace changas como albañil en la localidad de Alvear Oeste, en la zona sur de General Alvear, recibió el reconocimiento de cientos de vecinos y del dueño del local, motivo por el cual será recibido el lunes por el intendente de Mendoza, Walther Marcolini.

"Me ofrecieron trabajo y después de que se quemó todo empezamos a sacar el techo, saqué una puerta y arriba de los escombros estaba la plata, era mucha plata, fueron como 250 mil pesos", contó el trabajador al noticiero Cable Panorama de General Alvear.

El obrero relató, también, que para las fiestas navideñas se había quedado sin trabajo y la pasó “malísimo”.

“Justo me llamaron a trabajar acá", resaltó y afirmó que cuando descubrió la plata no dudó en entregarla al dueño de la propiedad. “La agarré, la puse debajo de la remera y llamé a don Calvo. Le dije: Tengo algo para usted, que era suyo", relató.

Giménez también comentó: “A mí me gusta trabajar, me hace falta la plata pero no de esa forma, me gusta ganármela, levantarme a las 6 de la mañana, salir a trabajar, volver a la casa y que haya comida para mi señora y mis hijos".

