Un año después, se fue a vivir con el DJ de su boda

Para él la situación era similar ya que su matrimonio de 27 años llevaba un buen tiempo estancado. “Hablar con Mark realmente me llevó a darme cuenta de que no debería tener que rogarle a mi esposo por atención”, señaló la joven al diario británico The Sun. “Mark era solo un amigo, pero todos los días se tomaba el tiempo para saber cómo estaba. Ambos disfrutamos mucho nuestras conversaciones, sin importar cuán tontas o serias fueran”, agregó.

En cada charla, Mark y Megan fueron descubriendo que sus respectivas relaciones ya estaban agotadas hace tiempo. Y lentamente fueron avanzando hacia el temido cambio de rumbo, el famoso salto al vacío: “Su apoyo durante todo esto realmente significó mucho para mí. Al pasar por algo así como un divorcio, realmente necesitas tener a alguien allí para apoyarte y desahogarse, y eso es exactamente lo que Mark fue para mí y le estaré siempre agradecida por eso’’.

Pasaron varios meses hasta que se animaron y, en 2018, tuvieron “la charla” con sus parejas para poner punto final a sus respectivos matrimonios. Pero para iniciar una nueva relación, Megan tenía un temor que la inquietaba bastante: su diferencia de edad de 23 años. Después de mucho pensarlo, entendió qué era lo que tenía que hacer: “Al estar juntos, todos los pensamientos negativos desaparecieron. Yo me siento mayor y él se siente joven, así que es casi como si nos encontramos en el medio y es perfecto”. Ambos admiten haber escuchado las críticas sobre la diferencia de edad en esta relación. Sin embargo, se prometieron nunca ocultar su amor y, ahora lo toman como un desafío: quieren alentar a otras parejas de amplia diferencia de edad a abrazar sus lazos.