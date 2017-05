"Un artista no tiene que mentirse, tiene que tocar lo que sienta"

¿Cómo viviste la primera presentación en la UNCo?

Siempre es emocionante, son conciertos que son difíciles de parar. Uno se va enganchando y te dan ganas de seguir tocando, pero bueno, hay que aprender a frenar. Yo me dejo llevar por lo que pase porque cuando se toca, el momento es único e irrepetible.

El concierto comenzó después de la masiva marcha contra el 2x1 para los represores de la última dictadura. ¿Se palpitó ese clima en el concierto?

No, trato de disfrutar la música. Siempre digo que el músico tiene que hacer que la gente se vaya un poco de lo que está pasando. Lo que yo tengo para dar es música. De política no hablo mucho, sólo puedo decir que la impunidad no me gusta en ningún sentido.

¿Cómo escogés los lugares en los que te presentás?

Siempre voy a los lugares que me gustan. He luchado toda mi vida por mi libertad como persona y por mi libertad artística. Me gusta ir a Barcelona, Madrid, París. También tengo ganas de conocer lugares a los que aún no pude ir, como Alemania, África o Inglaterra. Todo llega.

¿Qué proyectos hay en puerta?

Estoy muy ilusionado, disfrutando la carrera de mi hijo. Empezó a tocar como solista. El año pasado tocó en un lugar muy lindo en Ramos Mejía que se llama Mr. Jones Blues. Este año volvió a tocar el 15 de abril. Fue tan lindo que vamos a ver si sacamos un disco en vivo de ese concierto. Esperemos que pueda ser este año y el año que viene, por ahí, graba un disco en estudio.

En lo personal, ¿habrá nuevo CD?

Tengo varias cosas en la cabeza. Quiero hacer un disco de música argentina que me quedó ahí y otro en homenaje a los guitarristas que me gustan. Después hay cosas que van surgiendo.

¿Por qué lado va Juan en términos de géneros musicales?

Él escucha y toca todo tipo de música, pero decidió tocar la guitarra eléctrica cuando fuimos a ver a B. B. King en el Luna Park. Así que más allá de que le gusta todo, su recorrido tiene que ver con el blues y el rock. Él también participó en un disco homenaje a Paco de Lucía que ganó un Grammy. Así que también está vinculado a la guitarra española.

¿Cuáles son sus inquietudes respecto del camino que está comenzando a transitar como solista?

Cuando Juan tenía cuatro años subió a cantar a un escenario en Villa Gessell y al terminar le dijo a la gente “Gracias por venir”. Miedo escénico no tiene nada. Ha sido muy natural cuando ha subido a tocar percusión primero y después la guitarra. La primera vez que lo hizo le dije: “Juan, escuchá a tus compañeros y tus notas y disfrutá. No tenés nada que demostrar. Si lográs eso, vas a pasarlo bien siempre y los que te vayan a escuchar también. Y después es como con una planta que tiene que crecer”.

A la hora de pensar en las decisiones que tomaste en tu carrera y del legado que querés transmitirle a tu hijo, ¿qué cuestiones afloran?

Tuve una madre maravillosa que cuando yo no sabía si hacer música para ganar plata y ayudar a la familia que estaba mal, ella me miró y me dijo: “Yo quiero un hijo feliz, eh”, como diciendo “hacé lo que sientas”. Por otro lado, mi viejo cuando tenía once años tocaba el bombo, la guitarra y la armónica. Era un hombre orquesta y él me ha transmitido ese amor a la música. Entonces las decisiones que he tomado en mi vida como artista han tenido que ver con esta raíz, con mi viejo y mi vieja. Y eso es lo que trato de transmitirle a Juan. Creo que lo primero que tiene que hacer un artista es no mentirse y tocar lo que sienta. Hay que disfrutar el camino y tocar siempre lo mejor que se pueda teniendo presente que la música es más importante que cualquier músico, estuvo antes de que nosotros viniéramos.

¿Cómo describirías hoy a tu público?

Si bien hay un público fiel, se ha ido renovando. Ahora que toca Juan también, hay un público más joven. Pero siempre he tocado para todo el mundo. Al hacer un poco de todo, se junta todo tipo de gente. Cada lugar tiene su manera de expresarse. Una cosa es tocar en Suiza donde la gente no tiene una manera de manifestarse como nosotros, pero no quiere decir que no le guste. Donde más siento las cosas es cuando estoy tocando y hay silencio, sobre todo con la guitarra española. Cuando eso sucede me emociona. Cuando algunos se acercan y me dicen qué sintieron es un regalo, es como un amor correspondido.

Más allá de la música, ¿de qué otras cosas disfrutás por estos días?

Estoy pasando un momento maravilloso por todo lo que está pasando con Juan y tengo una niña de seis años que se llama Rita. Estoy completamente enamorado de ella, hace lo que quiere conmigo. Estoy mucho con ellos y con la gente que quiero y que me quiere.