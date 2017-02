Un beso forzado, el motivo del crimen de 16 puñaladas

Neuquén.- “Es el que mató a Joni”, aseguró Geraldine cuando le preguntaron quién era Martín Mansilla. Temblando, la joven de 23 años entró a la sala donde se desarrollaba el juicio por el asesinato de su tío Jonathan Aguilera, en noviembre de 2015. A pedido de la querella, el acusado escuchó la declaración en una sala contigua para que la chica declarara más tranquila.

A 13 meses del crimen, la única testigo presencial aún no puede reconstruir la trágica noche. Recordó haber llegado a su casa, donde se encontraban su madre, su tío con la mujer, que anunció su embarazo, y Jonathan, a quien consideró mucho más que su tío de sangre. “Nuestra relación era mucho más estrecha, como de hermandad”, indicó Geraldine, y contó que salieron los dos a festejar la llegada del nuevo miembro a la familia.

Primero tomaron una cerveza en un bar y después fueron a Neón, donde pidieron otra. Cuando quiso ir a comprar una más, se dio cuenta de que no le alcanzaba el dinero. “Ahí me lo encontré a Mansilla, lo saludé y me prestó plata. Hubo un malentendido entre ellos (Mansilla y Aguilera) porque no se conocían, los presenté y se pidieron disculpas”, detalló.

Casi al cierre del pub, el acusado los invitó a su casa para seguir la noche. Sin embargo, una vez dentro, las imágenes ya no son tan claras. “Tengo sólo dos imágenes”, expresó Geraldine.

La primera fue cuando estaba a solas con Mansilla hablando. “En un momento se me empezó a insinuar, estaba muy insistente y, de hecho, me dio un beso contra mi voluntad”, narró la joven, quien ante esta situación trató de frenarlo y le dijo que ella era la amiga de su novia. “Ahí apareció Joni en frente de nosotros”, sentenció, e inmediatamente contó que la otra imagen es la de ella sacando a su tío hacia la vereda: “Yo lo arrastraba arriba y Mansilla a los pies, pero después él se quedó ahí parado, gritaba y no me ayudaba a salvarlo”.

Gritos de auxilio y desesperación

Dos vecinos coincidieron en narrar que vieron cuando una mujer y un hombre arrastraban a otro hacia la vereda. “La chica le decía ‘mirá lo que hiciste’ y él (Mansilla) le contestaba que (Yoni) lo quiso matar”, declaró el encargado del edificio de al lado, quien escuchó gritar a Mansilla por la Policía y la ambulancia.