Un camión Fiat Iveco de la empresa maderera MAM de Centenario chocó este mediodía a tres autos, se dio a la fuga y frenó a las tres cuadras. No hubo personas con heridas de consideración.

Según informa Centenario Digital, el primer choque fue contra el lateral de un Fiat que circulaba en el mismo sentido, por calle Ballester en dirección a Chile. Luego, el camión continuó su marcha e impactó contra el espejo de una Fiat Qubo, que se encontraba estacionada.

Sin embargo, esto no detuvo al chofer y luego de los dos choques, siguió su recorrido y a escasos metros chocó de atrás a una camioneta Chevrolet C 10, también estacionada. Producto del impacto subió a la vereda de la escuela secundaria Virgen de Lujan y chocó a un árbol. En su interior había una mujer mayor de edad que sufrió golpes en la cadera.

Como si fuera poco, tras impactar a los tres vehículos, el camionero siguió su viaje en la misma dirección hasta la calle San Martín, a la altura de la Cooperativa "La Flor", donde finalmente se detuvo. Uno de los conductores y un testigo lo siguieron hasta el lugar.

"Este hombre no puede manejar más tienen que sacarle el carnet, podría haber hecho un desastre, se fue como si no hubiera pasado nada. Yo salía de pagar el seguro y veo que me chocan la camioneta con mi esposa adentro, me preocupé mucho, por suerte ella está bien”, dijo el dueño de la Chevrolet a Centenario Digital.

Después del desconcertante episodio, la policía se hizo presente en el lugar y encontró al camionero, quien no quiso bajarse del vehículo.