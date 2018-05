Un dolor enorme, Chiquito: Romero, fuera del Mundial

Según fuentes del cuerpo médico, Romero será intervenido quirúrgicamente lo antes posible y la lesión se produjo en la práctica de la mañana, cuando “se le trabó la rodilla”.

El arquero del Manchester United no venía teniendo continuidad en su club desde hacía largo tiempo, lo que motivó críticas de la prensa y de los hinchas. En la última gira de la Selección por Europa ya había sufrido un problema en esa rodilla cuando a los 20 minutos del partido contra España chocó con Diego Costa y debió ser reemplazado por Wilfredo Caballero.

Una segunda oportunidad

Chiquito había sido confirmado el lunes por Sampaoli como uno de los tres arqueros mundialistas, junto a Franco Armani (River) y Caballero (Manchester City).

Poco tiempo después, la AFA también confirmó por la red social del pajarito que Guzmán es finalmente el nuevo convocado. El Patón, que había quedado fuera de la lista de 23 jugadores fue llamado por el cuerpo técnico y resta esperar la confirmación del propio jugador.

Armani parece el apuntado para ser titular en Rusia, aunque disputará el puesto con Caballero. El uno de River tendrá una prueba de fuego esta noche ante Flamengo por Copa Libertadores (ver página 30), en lo que deberá dejar una buena imagen para seguir arriba en la consideración del DT.

Un histórico

Romero hizo su debut oficial con la selección mayor en el 2009 y a partir de ahí disputó 94 partidos, casi de forma ininterrumpida, doce de ellos por Copas del Mundo (Sudáfrica 2010 y Brasil 2014).

Arrancó bajo la dirección técnica de Diego Maradona, pero luego Sergio “Checho” Batista, Alejandro Sabella, Gerardo Martino, Edgardo Bauza y ahora Jorge Sampaoli confiaron en él en cada uno de sus ciclos.

Además, tiene bajo su hombro tres participaciones en Copa América (dos veces subcampeón) y su único título fue la medalla de oro en los Juegos Olímpicos en China 2008.

Su actuación en la semifinal de Brasil 2014 ante Holanda en la definición por penales (donde tapó dos) fue su hecho más determinante con la albiceleste y quedó en la memoria de todos los hinchas con la imagen de Javier Macherano diciéndole la recordada frase “hoy te convertís en héroe”.

A última hora de ayer, Sampaoli se comunicó con Guzmán para manifestarle que será el nuevo convocado. El reglamento permite cambios en la lista definitiva hasta el 4 de junio, pero se espera que el Patón se sume cuanto antes a los entrenamientos.

El DT se inclinó por el ex Newell’s pese a no estar obligado a convocarlo, ya que tiene permitido llamar a cualquier argentino aunque no estuviera en la lista de 35.

94 partidos defendió Romero en el arco de la Selección. Jugó dos Mundiales y ganó un título.

El papá del Patón y la esposa de Chiquito, con todo

Una pintura caliente

Ante la no convocatoria de Nahuel Guzmán en la lista definitoria, el papá del arquero, Jorge, quien es artista plástico, le dedicó una polémica caricatura. En ella, Sampa aparece con una careta y con tatuajes de los canales TyC Sports y TNT, entre otros, además de una remera de Chile. Todo acompañado por un texto tan poético como picante.

Eliana Gercio estalló

La esposa de Romero, tras la noticia, subió una serie de tuits muy polémicos. “No tiene nada roto, la recuperación tarda dos semanas para estar apto. Pero los intereses particulares valen más que la selección para algunos. No está roto”, expuso en uno de ellos.

Era un ciclo cumplido. Gustavo Fievet. Arquero de Deportivo Rincón

Es una mala noticia para la Selección y para cualquier jugador porque nadie le puede desear el mal a un arquero argentino. Yo siempre consideré que Armani tenía que ser el arquero en el Mundial, incluso antes de la lesión de Romero. Creo que es un gran arquero y está en un gran momento. Ojalá se le dé. Romero le dio mucho a la Selección, pero creo que ya había cumplido un ciclo.

Me gusta más Armani. Maxi Paniccia Arquero de Deportivo Roca

Me dolió mucho la lesión de Romero porque para cualquier jugador sufrir algo así es muy duro más en estas instancias. Para ser titular me gusta Armani, aunque Caballero tiene más experiencia en la Selección. Ojalá se defina en los entrenamientos. Guzmán ya tuvo su oportunidad, lo más lógico sería que Rulli sea el tercer arquero por su juventud y debería ser tenido en cuenta pensando en otro mundial.