Un DT hincha para el Rojo y uno campeón en Racing

Buenos aires.- El fútbol argentino se acostumbró a ver entrar y salir entrenadores de los distintos clubes como si fuera un hecho común. Y los dos equipos más importantes de Avellaneda no escaparon a esa lógica durante 2016, a tal punto que ayer presentaron a las nuevas caras que estarán a cargo de los planteles de Primera. Son los terceros en lo que va del año: Ariel Holan en Independiente, club del que es hincha, y Diego Cocca en Racing, con quien fue campeón en 2014.

Holan, tras la salida de Gabriel Milito, una gloria del club, fue presentando en una conferencia de prensa que brindó junto a Hugo Moyano, presidente de la institución. “Independiente significa mucho en mi vida. Uno no puede olvidar las tardes que pasó acá, todos nacemos con una pelota y una camiseta”, comenzó diciendo en su presentación como flamante DT.

“Más allá de ser socio, a mí el club no me contrata como hincha”, dijo el ex Defensa y Justicia, quien en los primeros días de enero comenzará a trabajar con el plantel.

Llega junto a 14 colaboradores porque “para aplicar la tecnología que necesitamos hace falta gente para achicar el margen de error”, explicó, y aseveró que buscará implementar un sistema distinto de trabajo. El 20 de enero debutará con un amistoso en Salta ante Atlético Tucumán y el primer partido oficial será en febrero ante Talleres, en Córdoba.

Independiente está noveno con 22 puntos en la tabla de posiciones producto de seis victorias, cuatro empates e igual cantidad de caídas.

Segunda etapa

Como si se hubieran puesto de acuerdo, minutos después de la presentación oficial de Holan, Avellaneda redirigió el foco y apuntó a Diego Cocca, que iniciará su segundo ciclo en la Academia y que ayer fue presentado junto al titular del club, Víctor Blanco, quien señaló: “Quiero agradecerle el retorno a Diego, nunca se fue. Que se den los resultados que esperamos”.

Cocca, que aceleró su salida de Millonarios de Colombia -club en el que tenía un contrato vigente y cuyo alejamiento repentino no gustó-, reconoció que designará a Lisandro López como capitán.

“Me acuerdo que cuando llegué a Racing la vez anterior era Sebastián Saja; entre todos decidimos que siguiera siendo él”, contó Cocca.

Otro de los temas que tocó fue que invitó a Diego Milito, retirado de la actividad, a sumarse al cuerpo técnico. “Eso siempre está, pero depende de él, la invitación está hecha, él ya lo sabe. Me atrevo a hablar también en nombre de Víctor. Si se compromete, será bienvenido, ojalá tenga ganas”.

Así, a pocas horas para el comienzo de un nuevo año, en Avellaneda parece que pusieron a sus equipos en orden.

"Independiente tiene que implementar un juego aguerrido en lo defensivo y dinámico en la ofensiva".Ariel Holan. Nuevo entrenador de Independiente

"Hablamos con Acuña y Bou, porque son los dos que tienen posibilidad de irse. La idea es que se queden hasta julio".Diego Cocca. El DT quiere mantener a las figuras de la Academia

Cuatro técnicos en sólo un año

El 2016 arrancó con Facundo Sava en el banco de Racing. El Colo estuvo hasta agosto, cuando lo echaron. Ubeda fue interino y luego tomó Zielinski, que duró menos de un semestre.

La caldera del Diablo fundió a uno de sus ídolos: Milito tampoco se salvó

Independiente vivió una situación similar a la de Racing. Comenzó el año con todas las fichas puestas en Mauricio Pellegrino, quien había tenido un buen cierre de 2015 a pesar de perder con la Academia el cupo a la Libertadores.

Sin embargo, los resultados no acompañaron al ex DT de Estudiantes de La Plata y todas las miradas apuntaron a Gabriel Milito. Por fin se cumplía el sueño del hincha rojo de ver a su ídolo sentado en el banco de suplentes. Pero Milito tampoco escapó a la ley que rige a los entrenadores: los resultados no fueron los mejores y Gabi decidió dar un paso al costado. Ahora es el turno de Ariel Holan.