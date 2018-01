Un ex River acusado de querer prostituir a estudiante en Inglaterra

En las últimos días se conoció que una estudiante de 20 años de edad, llamada Paulina Sobierajska, aseguró que el futbolista le hizo una propuesta sexual a cambio de dinero.

La joven relató que la propuesta surgió en un bar dónde el deportista trasandino la estaba mirando de un modo "muy raro" y que luego una de las personas que lo rodeaba se acercó a la chica para consultarle cuanto cobraría por tener un encuentro sexual con el futbolista.

El jugador, que recientemente fue traspasado al United, sale actualmente con la actriz Mayte Rodríguez por lo que el escándalo comprendería una infidelidad.

alexis y su pareja.jpg

Paulina relató que cuando el acompañante del futbolista se acercó a ofrecerle dinero por servicios sexuales "quedé asombrada" y le contestó que "serían 10 mil libras para hacerlo lucir estúpido"

Pero el episodio no quedo ahí y el ex River continuó con propuestas a la estudiante mediante Whatsapp que ella contestó de la misma forma como parte de un "chiste", dijo.

El crack chileno redobló la apuesta y le sugirió que le daría 500 libras a ella y a la chica que se encontraba con ella por tener relaciones sexuales pero la oferta fue rechazada.

La estudiante que acusa a Alexis.jpg

Finalmente Alexis abandonó el local pero antes le dio 1000 libras a la estudiante y le escribió la dirección de su casa para una futura cita.

La reunión entre ambos se concretó y la joven señaló que en su casa el delantero "me abrazó y me ofreció champagne". Y agregó: "Me hizo un striptease, se sacó su camiseta y bailó para mí"

Además agregó que el chileno "luce muy bien y es realmente entretenido" pero se molestó porque "mantuvo su novia en secreto".