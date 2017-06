Entre amateurismo y profesionalismo, el Xeneize consiguió 32 torneos -26 profesionales más 6 amateur- y así quedó sólo uno por debajo de su archirrival millonario, que tiene 34 profesionales y sólo uno amateur.

La fiesta se desató en Bahía Blanca -donde el equipo está concentrado para jugar hoy con Olimpo- y se replicó en cada rincón del país con epicentro en los alrededores de La Bombonera, en Buenos Aires, y en la capital neuquina, en el monumento a San Martín.

Cientos de miles de fanáticos festejaron el campeonato, al igual que los jugadores del plantel que tuvieron una especial atención con los hinchas que se agolparon frente al hotel donde están concentrados.

Cánticos, una improvisada vuelta olímpica en un “corralito” y un desfile de “fantasmas” en alusión al descenso de River fueron algunos de los pasajes de la algarabía protagonizada por los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto, quien se alzó con su primer título como DT xeneize tras su exitoso paso como jugador.

"Estoy muy contento. Conseguimos el objetivo y ahora vamos por la Copa Libertadores del año que viene”.Daniel Angelici. El presidente de Boca destacó el papel del equipo campeón. "Fue un año duro, estresante, pero cuando cuesta se disfruta más. Mantuvimos la calma, más allá de altos y bajos".Pablo Pérez. Fue uno de los símbolos del mediocampo xeneize.

Un campeonato paso a paso

Aunque el equipo de la Ribera estuvo al frente de la tabla de posiciones en forma ininterrumpida desde la 13ª fecha, algunos resultados hicieron temer el objetivo de alcanzar el ansiado título, necesario para borrar la lejana tristeza de no haber podido acceder a las copas continentales durante este año.

A lo largo de las 28 fechas disputadas, el equipo del Mellizo ganó 17 partidos, empató 8 y sólo perdió 3, ante Lanús de visitante, en la primera fecha, frente a Talleres de Córdoba en la 12ª y contra River, en la 24ª, ambas de local.

Durante toda la campaña las máximas goleadas fueron ante Aldosivi y Temperley, en ambas ocasiones por 4 a 0. Y actualmente cuenta con el máximo anotador del fútbol argentino, Darío Benedetto, que convirtió 18 goles sobre un total de 58 que hizo Boca en lo que va del campeonato.

La salida de Carlos Tévez al final del año pasado, la lesión de Guillermo Sara que dejó dudas sobre cuál era el reemplazo bajo los tres palos, la de Fernando Gago, que dejó huérfano el mediocampo, los problemas extrafutbolísticos de jugadores como Ricardo Centurión o Juan Manuel Insarrualde y los constantes problemas en la línea defensiva fueron algunos de los inconvenientes que hicieron sufrir en más de una ocasión al Mundo Boca, pero que finalmente lograron ser superados para que ayer se adelantara el festejo soñado.

A pesar de que no pasará a la historia por ser un gran equipo, Boca tuvo la virtud de salir a buscar cada partido desde el minuto cero y de mantenerse en la cima durante gran parte de un torneo súper parejo.

Hoy el Xeneize enfrentará desde las 19:45 a Olimpo con el arbitraje de Federico Beligoy para buscar su victoria número 18.

Más tarde, seguramente, la fiesta se trasladará a La Bombonera, donde el domingo recibirá a Unión de Santa Fe. ¡Salud, campeón!.

Embed

66 títulos festejó en su historia: 32 locales, 22 internacionales y 12 copas nacionales.

Embed

Román le contestó a Tevez: “Es buen chico”

En el marco de los festejos por el aniversario número diez de la última Copa Libertadores obtenida por Boca, Juan Román Riquelme aprovechó para referirse a los dichos de Carlos Tevez. Si bien prefirió no hacer demasiado hincapié en ello, sí le dedicó algunas palabras. “Soy una persona que me entero y me cuentan todo, pero a Tevez lo conozco de chico, es un buen chico. No fui compañero suyo en Boca, solo voy a decir que es un buen chico y nada más”, lanzó el ex 10, bajándole el tono a la pelea.

El Apache había dicho que Román no le hacía bien al club cuando salía a hablar. Y Riquelme contestó: “Si me pongo a pensar en que Boca tiene seis Copa Libertadores y gané tres, tan mal no le hice al club. Le deseo (a Tevez) lo mejor, que disfrute donde está y no puedo decir otra cosa”.

El ídolo xeneize fue la pieza clave de aquella Libertadores del 2007, el último título internacional del Xeneize, convertido en figura y goleador del certamen.

8 títulos locales celebró Gago con la azul y oro.

El símbolo y referente del Boca campeón 2017 es el más laureado del actual plantel con los colores del club que lo vio nacer. La primera vez fue en la Recopa Sudamericana de 2005.

“Una gran alegría en mi vida”

El Mellizo finalmente logró su primer título como entrenador de Boca y lo festejó junto al plantel como uno más. “Fue el triunfo de un equipo que atacó en todos lados y siempre fue al frente”, fueron sus primeras palabras. “Tan emocionado que no podía salir a festejar con los jugadores. Esta es una de las grandes alegrías de mi vida”, dijo con lágrimas en los ojos. “Todo esto es gracias al equipo que se mereció este título pese a ser tan criticado”, remarcó. Después, finalmente salió a la calle y se trepó al vallado que rodeaba al hotel y en soledad empezó a abrazarse con los hinchas.

A los 43 años, el Mellizo logró su primera conquista como DT xeneize y pudo desahogarse tras un par de reveses dolorosos.