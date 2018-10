Un hierro caliente que nadie quiere agarrar

Apenas algunos ejercicios regenerativos formaron parte de una rutina en medio de un clima que se corta con un cuchillo por cada rincón de La Visera.

Por la noche, mientras la delegación arribaba desde la capital provincial, Roberto Rapazzo Cesio se comunicó con Domingo Perilli. La buena relación entre ambos fue un puente sencillo de transitar, pero el titular de la Comisión Directiva encontró el primer “no”. Mingo, que no dirige desde el 2014, cuando parte de esta misma subcomisión de fútbol regía los destinos futbolísticos del club prescindió de él a la tercera fecha, no quiere saber nada con volver en este contexto. No cerró puertas para el futuro, pero en una función más emparentada con la coordinación general, algo que siempre lo sedujo.

Segundo “no”

De inmediato, todas las luces apuntaron a Diego Landeiro. El ex mediocampista de la institución, actualmente en La Amistad, llegó a uno de los clubes más nuevos de la ciudad sobre el final del Apertura en la Liga Confluencia.

Con un vínculo importante allí que apunta al Federal Amateur que comienza en enero, el bahiense intuyó que no era el momento. Pero como la oferta profesional lo seducía, le pidió al presidente de Cipo que tuviese una charla formal con Carlos Rojas, el hombre fuerte de los camioneros neuquinos y del club La Amistad.

Los deseos de uno no coincidieron con los tiempos del otro y, en consecuencia, Landeiro también dejó de ser una opción a primera hora de la tarde. “No coincidieron los momentos. En lo personal, la situación no me asustaba y me pone contento que me hayan llamado, pero yo tengo un compromiso y no estaba bien romperlo. A mí no me gusta cuando me lo hacen, entonces tampoco puedo hacerlo”, explicó Landeiro después de las negociaciones formales.

Alternativas

Ante semejante panorama, rápidamente comenzaron a abrirse otras posibilidades. Gustavo Coronel, que tras su paso positivo por Independiente de Neuquén en el Federal se refugió en el trabajo a largo plazo con Patagonia, en Lifune, fue otro de los que comenzó a sonar anoche. Pero el técnico les bajó el tono a los rumores ya que nadie se había comunicado con él.

Coronel, además de su experiencia en el Federal como entrenador, también ha sido jugador de la institución en el Nacional B. Su arraigo a la zona fue total y hasta vive en Cipolletti.

“No puedo desmentir nada porque nadie me propuso nada tampoco. Sigo pensando solamente en Patagonia, pero lógico que uno lee y escucha lo que se dice”, confió el bahiense.

Pablo Parra, por su parte, que se recibió de entrenador recientemente y está con trabajo en Fernández Oro, se expresó en la misma línea que Coronel. Entrada la noche del jueves, a 48 horas de un compromiso importantísimo ante Independiente, tampoco a él le habían propuesto nada.

“Sé nada más lo que trasciende por medios y redes sociales. Fue un día normal para mí (por ayer), más allá de haber estado reunido con el presidente del club cuando convocó a ex jugadores, mucho antes de la última pretemporada. Es una situación difícil para el club”, dijo el ex atacante que dejó un gran recuerdo en los hinchas y dirigió Federal C y B con La Amistad.

--> Sin Caprio ni De la Fuente ante el Rojo

Con vistas al compromiso del domingo a las 18 como local ante Independiente de Neuquén, Cipolletti no podrá contar con el mediocampista central Fernando de la Fuente, expulsado ante Sol de Mayo, ni el arquero Nicolás Caprio, que tiene una lesión muscular desde el cruce ante Sansinena.

Además, Pablo Vergara terminó sobrecargado en el último partido. De hecho, al neuquino tuvieron que reemplazarlo después de la primera media hora y es difícil que se recupere a tiempo. Por él entró Gustavo Del Prete.

Jonathan Morales, con molestias en una rodilla, estará a disposición, al igual que Lucas Comachi, tocado desde hace un par de compromisos. La prueba con Ezequiel Ávila marcando el lateral no resultó y fue uno de los puntos criticados al plantel del ex entrenador.

--> ¿El domingo con o sin Alecha en el banco?

Increíble momento deportivo atraviesa Cipolletti en el Federal A, porque a la búsqueda del reemplazante de Víctor Zwenger se suma la incertidumbre en torno a Germán Alecha, quien ayer no estuvo en la práctica matutina y viajó desde Viedma en soledad, casi sin cruzar palabras con los jugadores ni con los compañeros de cuerpo técnico. Lo que en cancha de Sol de Mayo quedó flotando fue un gran enojo por parte del ex atacante, en definitiva quien había estado en el banco de suplentes porque Zwenger se encuentra suspendido, se terminó de confirmar con el plantel de regreso.

Alecha no quiere seguir. Está dispuesto a retener su cargo en la primera local, pero tomar distancia del Federal A. Si en 48 horas firma la planilla ante Independiente, será sólo por una cuestión contractual.