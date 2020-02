Un hombre amenazó con matar a Trump en la Casa Blanca

La policía encontró un cuchillo de 3 1/2 pulgadas en una funda en la cadera izquierda, pero también hallaron una funda de pistola vacía en la cadera derecha. El joven fue trasladado a un hospital de la zona, donde será sometido a una evaluación psiquiátrica.

No es el primer incidente de este tipo frente a la Casa Blanca, ya que otras personas han intentado ingresar con "bombas" y uno incluso se prendió fuego. En mayo del año pasado, un hombre se prendió fuego en The Ellipse, el parque ubicado entre la Casa Blanca y el monumento a Washington, y fue detenido por policías que lo rodearon y extinguieron las llamas rápidamente. El hombre llevaba algún tipo de traje de protección y es por eso que pudo caminar prendido fuego por el césped y no desplomarse al instante.

En el 2017, Michael Sandford aseguró a la Policía que había escuchado voces que le pedían asesinar al presidente de Estados Unidos. Sandford, quien sufría de trastorno obsesivo-compulsivo y de síndrome de Asperger, intentó asesinar a Donald Trump durante un mitín en Las Vegas. Luego de un tiempo bajo tratamiento, el joven contó que sus amigos le habían dicho que Trump necesitaba ser detenido. "Las voces en mi cabeza me decían que lo matara", afirmó en su momento.

Irán lo acusa de amenaza nuclear

El jefe de la Agencia de Energía Atómica de Irán, Ali Akbar Salehi, acusó a EE.UU. de amenazar sus instalaciones nucleares con intentos terroristas, ataques y sabotajes. “Las amenazas terroristas contra mi país son aumentadas por medio de ataques y sabotajes industriales contra nuestras instalaciones nucleares por parte de Estados Unidos y el régimen sionista”, aseguró Salehi en una conferencia sobre seguridad nuclear. El iraní puso como ejemplo Stuxnet, el virus informático que hace diez años provocó problemas en varias industrias del país que obligó a las autoridades a ordenar una pausa en el programa de enriquecimiento de uranio de Irán.

