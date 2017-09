Un hombre la desfiguró en plena calle

Se trata de Cristina Alemandi quien, maltratada física y emocionalmente, decidió entonces hacer un descargo a través de las redes sociales y publicó el duro momento que vivió en su muro de Facebook desde donde comenzó a viralizarse su relato.

El hecho ocurrió la madrugada del jueves en la avenida Belgrano, a una cuadra y media de 9 de Julio. La chica relató que después de trabajar estaba yendo a tomar el colectivo para volver a su casa (la parada le quedaba a 150 metros de donde fue agredida) cuando un hombre la sorprendió, le tapó la boca, la tiró al piso y se le fue encima.

“No quería mi mochila ni mi celular. Le mordí la mano y la sacó, empecé a gritar lo más fuerte que pude, repito, a metros de la avenida más transitada de Buenos Aires, y él me puso algo en el cuello y me dijo ‘si no te callás, te pincho’. Lo único en lo que yo pensaba era ‘hacé lo que quieras pero no me vas a tocar’ y seguía gritando”, relató la joven que, según su perfil de Facebook, es oriunda de la localidad cordobesa de Río Ceballos.

“Yo ya estaba tirada en el piso, seguía gritando y él seguía pegándome. Como vio que no podía hacerme callar, intentó romperme el cuello tres veces. Como yo del piso lo pateaba, intentó romper la seguridad de la zanja en la vereda con mi cuerpo y tirarme ahí adentro. Tampoco lo logró. Me pegó una patada en la espalda y se fue corriendo”.

Luego, subió a un taxi y fue a la comisaría, donde no encontró respuestas.