Un incesto Argento

“A mí me generó resquemor. ¡Paulita se la está dando a Pepe Argento!”, sentenció con picardía la artista que se puso en la piel de Mónica Argento, la mamá del personaje de Luisana en la sitcom.

De todo modos, Peña deseó que la realización tenga una buena performance en la taquilla. “Ojalá que al cine argentino le vaya bien. Ojalá que genere eso y vayan a verla igual”, expresó sobre el thriller policial basado en la novela de Bioy Casares y Silvina Ocampo, que llegará el próximo jueves a las salas de todo el país.

Horror: ¡Paulita se la está dando a Pepe Argento”, bromeó Flor sobre el film.

“Una lástima”

Peña también opinó sobre la negativa de Susana Giménez de entrevistar a Cristina Kirchner. “Susana es impune. Yo la quiero y no pienso para nada como ella. Pero creo que se la pierde”, señaló la actriz afín al kirchnerismo y amiga personal de la diva de Telefe.

“Salvo que sientes a un genocida, o a una persona que ha matado gente, aunque vos no pienses como esa persona, es rico escuchar a alguien que no piensa como la persona que tiene sentada, sobre todo porque a Cristina se la ha criticado mucho porque no daba notas. Y a mí, la verdad, verla con Susana me llamaría la atención. Tiene su derecho porque el programa es suyo. Uno, de afuera piensa ‘Qué lástima’”, argumentó.

Hace unas semanas, Peña reveló que prefiere evitar las discusiones políticas por el intenso clima social y mediático.