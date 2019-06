"Yo estaba en mi despacho cuando un vecino llamó para avisar sobre ese movimiento extraño. Cuando me confirman que se estaban yendo por ruta 95, ordené que llamen a Gendarmería para que pidan las documentaciones de esos postes. Me parecía algo ilógico transportar algo que primero es para la comunidad, es muy caro, y que cuesta conseguir. Gendarmería demoró a las camionetas. Nosotros nos pusimos detrás y cuando empezamos a filmar y sacar fotos, se nos cruzaron, luego nos cerraron el paso y empezaron a pelear con algunos vecinos que bajaron para reclamar lo que se estaban robando", dijo el intendente de Perín.

"Yo me bajo para apaciguar y siento un golpe en la nuca. Perdí el conocimiento y luego cuando me recupero vi que me apuntaban con un revólver y con un cuchillo. Me sacaron con la nariz rota. Ellos dicen que yo tuve la culpa y nada que ver, voy a probar para que se tomen cartas en el asunto", agregó.

El comisario Raúl Lugo, de la Secretaria General de la policía, afirmó que: "Fuimos informados sobre un desorden ente dos grupos de personas y producto de la agresión resultaron tres personas con lesiones, dos de ellas con heridas de arma blanca y una por golpes de puño, son lesiones de carácter leve".

Producto de la pelea el concejal Eusebio Cabañas y su asistente Luis Cabral sufrieron heridas de consideración y fueron trasladados hasta la capital donde fueron internados en un hospital de alta complejidad.

