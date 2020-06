Un joven de 18 años cobró el IFE y se lo dio a un desocupado

"Obviamente habrá quien critique mi parcialidad pero a esta altura, no me importa. Joaquín obtuvo del estado la ayuda de $10.000 que otorgan a algunos. Juro que no sé si lo gestionó o si lo entregan por ser mayor de edad o cómo le llegó esa ayuda. Lo cierto es que cuando Andrea me cuenta, me sentí mal por un amigo que tiene 60 años, que labura día a día, y por cuestiones del azar burocrático no había sido alcanzado por este beneficio", explicó.

Laura Medina Una hermosa flia que conocí cuando viajamos a Salta en flia con german... flia Silvera Manzano, tiene 2 hijos hermosos y... Posted by Laura Medina on Monday, June 8, 2020

"Recuerdo perfectamente la charla de sobremesa donde dije que me sentía un poco avergonzado, ya que mi hijo tiene de todo y más, vive cómodamente con nosotros y jamás tuvo que trabajar para ganar su alimento diario. En cambio, éste señor, laburante de años, independiente, por cuestiones de esta pandemia, estaba momentáneamente sin poder trabajar y para colmo no le había salido la ayuda social. Paga un alquiler de una pieza MUY modesta y tiene que pagar a diario su comida. Ahí quedo nuestra charla con Joaquín presente. Se me acercó los otros días y me dice 'Papá, toma. Llévale $8000 para que disponga para sus gastos'. Juro que sentí como el pecho se me inflaba como queriendo explotar de orgullo. Le dije: 'Anda en el auto a entregárselo vos mismo'. Cómo no lo voy a publicar, si cada vez que me acuerdo, me dan ganas de llorar", concluyó le hombre en el escrito que publicó en Facebook.

En mayo pasado, una mujer oriunda de Tupungato, Mendoza, había donado su IFE a una familia necesitada. La aspirante a policía, que había trabajado cosechando nuez durante la temporada, Le entregó el dinero a una pareja de muy bajos recursos que habita una precaria casa hecha de palos y nailon.

