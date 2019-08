Un joven conoció el mar en su luna de miel y se ahogó

El recién casado fue trasladado al Hospital Flager, en Florida, donde se diagnosticó su fallecimiento. La joven viuda le dijo a la Policía que, como era la primera vez que su esposo estaba en el océano, “comenzó a asustarse” cuando fue arrastrado por la corriente y no pudo ayudarlo. Cheyenne Hedrick no hizo declaraciones a los medios, pero sí que expresó su dolor a través de Facebook. “Tres días de felicidad plena se convirtieron en una auténtica pesadilla”, explicó la joven en Facebook: “Nunca pensé que a los 22 años me casaría y sería viuda a los pocos días”.