Un lápiz 3D que cumple el sueño de dibujar en el aire

¿Cuántas veces quisimos explicarle algo alguien y, como no nos entendía, buscamos graficárselo, dibujando en el aire con nuestro dedo índice qué pretendíamos decir? Posiblemente muchas y, no sin frustración, en la mayoría fracasamos en nuestro intento de ser didácticos. Pero la tecnología y su avance implacable no dejan fantasía inconclusa y ahora efectivamente podremos dibujar en el aire y no porque nuestro dedo se haya cargado repentinamente con tinta. La empresa OnSet elaboró un lápiz 3D, llamado Tiny Bot 3.0, que permite dibujar en el aire en forma tridimensional. Tiene un funcionamiento similar a la impresora 3D, pero con la gran diferencia de que uno mismo dibuja manualmente y diseña el objeto que desea sin pasar por una compu.