Un militar mató a su mujer y luego se quitó la vida

Río cuarto.- Habían ido a trotar juntos, como lo hacían siempre, según los vieron sus vecinos sin imaginar que un rato después ambos estarían muertos, dejando desconcertados a sus seis hijos: dos de ella, dos de él y dos de ambos. Viviana Santillán, policía de 36 años, y Adrián Ochoa, militar de 43, aparecieron muertos a balazos en el dormitorio de su casa y la justicia maneja la hipótesis de un femicidio seguido de suicidio.

Los dos, separados de sus primeros matrimonios, se conocieron hace diez años y tuvieron dos varones que hoy tienen 8 y 3. Ella trabajaba en la Departamental de Río Cuarto, en el sector de “contención al aprehendido”, y en la noche previa a su muerte había tenido un asado por el cumpleaños de una compañera, que la hizo volver a su casa a las 2:30.

Él era oficial principal de la Fuerza Aérea y trabajaba en mantenimiento técnico, en el Área Material de Río Cuarto. Por la noche solía trabajar como seguridad en un boliche, por lo que se presume que aquella última madrugada volvió más tarde que su mujer. Todo normal y sin antecedentes de violencia de género, lo que hace aún más complejo determinar por qué ocurrió esta tragedia que deja huérfanos a seis chicos.

Los vecinos contaron que apenas ocurrió el hecho, entraron a la casa y se llevaron a los dos menores. “Tenían que ir a un cumple con mi hijo y los llevé yo. Después los fui a buscar y los tuve hasta la noche. El nene más grande me decía que vio sangre. Fue tremendo”, relató Verónica, una vecina, que tomó la precaución de sacar a los niños de la casa por una puerta trasera para que no vieran el momento en que se llevaban a su papá, todavía en estado crítico (murió en el hospital). Su mamá, en cambio, falleció en el instante.

Los primeros datos de la autopsia indicaron que de los tres disparos que hubo (salieron del arma de la mujer), el primero lo recibió ella en el abdomen, lo que indica que posiblemente forcejearon. A partir de ahí, aún no se determinó cómo siguió la escena. Ella tenía además un disparo detrás de la oreja que le causó la muerte y él, uno debajo de la oreja (el arma fue encontrada junto a su pierna).

Una doble muerte sin antecedentes

La pareja no tenía antecedentes de violencia de género. De todas formas, luego de la tragedia, los investigadores indagaron en las redes sociales. Ahí pudo observarse que el 28 de febrero ella (Viviana Santillán) publicó en la biografía de su pareja (Adrián Ochoa) un texto sobre la violencia de género: “Si en verdad la amas, no la destruyas”, era el título. En la última imagen que compartió él, el 4 de marzo, hay un soldado y una leyenda que dice: “A mí nadie me enseñó a ser fuerte, los golpes de la vida me obligaron”.