La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) expidió la acreditación a su formación teórica-práctica y con este importante aval, la residencia que se dicta en el Centro Oncológico Integral (COI) de Neuquén y Fundación Médica de Río Negro y Neuquén se convirtió en una de las primeras en Argentina en estar acreditada por una Universidad nacional y además obtener el aval del organismo.

“Este es un hito importante porque existe una notable necesidad de lugares donde formarse, además de que faltan físicos médicos en el país, y esta acreditación habilitará nuevos especialistas”, explicó la docente Graciela Vélez, especialista en física de la radioterapia.

El director de la Residencia en Física Médica, Ricardo Ruggeri, destacó que “la Autoridad reconoció la formación teórica práctica en el área de medicina nuclear y radioterapia y esto permitirá a los residentes acceder a la formación clínica que les posibilitará obtener el permiso de especialista en física en la Radioterapia y/o el permiso de especialistas en física de la Medicina Nuclear”.

La resolución de la ARN “es muy importante porque no es solamente una acreditación educativa sino que también es muy importante porque se trata del ente regulador de Argentina, el cual permite obtener los permisos individuales como especialistas”, añadió Ruggeri.

La residencia se puso en marcha en el 2018 y tras un año de intensa labor, al año siguiente fue acreditada por la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), lo cual la convirtió en la primera en Física Médica y una de las primeras de América Latina en ser acreditada por una Universidad.

Tres subdisciplinas que recomienda el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) la integran: la radioterapia, la medicina nuclear y el diagnóstico por imágenes.

Actualmente, se cuenta con dos estudiantes de primer año y dos en segundo, y también hay interesados del extranjero en formarse aquí, explicó Ruggeri.

Zenón Beguelin, director médico del COI, hizo hincapié en el logro ya que se trata de “una autoridad nacional que acredita que la formación que reciben los residentes en el COI cumple con los más altos estándares a nivel nacional. Le da una validez externa a nuestro trabajo”.

“Hasta el momento los únicos físicos médicos aceptados como formados eran aquellos que realizan la maestría en el Balseiro o los que hacen el curso que dicta la Universidad de San Martín en Buenos Aires. Eran los únicos reconocidos por la Autoridad Regulatoria. Entonces era un cuello de botella increíble y esto va a permitir ampliar la formación”, destacó Vélez.

“En el COI además se pueden hacer las prácticas profesionales después de la formación teórica porque se cuenta con el equipamiento y la capacidad técnica como para que los especialistas puedan hacer la práctica profesional supervisada”, finalizó.

Zenón Beguelin: “Los más altos estándares a nivel nacional”

“La acreditación de la Residencia de Física Médica le da un marco formal al trabajo que venimos haciendo. Esto es muy importante porque una autoridad nacional acredita que la formación que reciben los residentes en el COI cumple con los más altos estándares a nivel nacional. Le da una validez externa a nuestro trabajo. Un Físico Médico graduado en nuestras aulas egresa con un título reconocido en todo el país”, explicó Zenón Beguelin, docente de la residencia y director médico.

El COI se caracteriza fundamentalmente “por la altísima tecnología médica y por la integración tanto tecnológica como médica interdisciplinaria. Si bien los Físicos Médicos son ingenieros, profesionales de las ciencias exactas; en el COI se forman en aspectos biológicos, médicos y humanitarios”. “Participan de comités de tumores donde se toman decisiones médicas aportando conocimientos técnicos y enriqueciendo a la atención integral de los pacientes”, sostuvo el profesional.

Eliana Quinteros: “Enorme riqueza”

“La residencia me parece increíble. En este año he podido adquirir grandes conocimientos. Su riqueza está en poder aplicar la teoría brindada en las clases todos los días en la clínica diaria”, explicó la residente, Eliana Quinteros.

Además del crecimiento profesional “tuve un crecimiento personal, me siento muy útil al poder aportar ayuda en la lucha contra el cáncer”, señaló, destacando el ambiente de trabajo.

“Elegí hacerla porque me gustó la propuesta, a medida que investigaba sobre Física Medica me parecía súper interesante. El físico médico se dedica a la actividad clínica en diagnóstico y tratamiento. Además es el encargado de los controles de calidad del equipamiento. En particular, en la residencia se incentiva en la investigación y desarrollo, lo cual permite estar en crecimiento y conocimiento constante”, concluyó Quinteros.

Ezequiel Larger: “El cuidado y salud de las personas”

"Como ingeniero biomédico siempre estuve interesado en áreas que me permitieran trabajar sobre el cuidado y salud de las personas, es por esto que la física médica me resultó tan llamativa”, contó Ezequiel Larger, residente que iniciará su tercer año.

“La residencia me permite especializarme en diferentes áreas de diagnóstico y tratamiento bajo la supervisión de un equipo multidisciplinario de especialistas médicos, físicos, ingenieros y técnicos sin perder de vista que el centro de todo es el paciente. Ahora, ya casi de 3° año de la residencia, me encuentro muy satisfecho con el grupo humano y con todo lo aprendido en este tiempo, y si bien la salida laboral es amplia, me encantaría trabajar en el área radioterapia", explicó.

Dato

La resolución 573/19 de la Autoridad Regulatoria Nuclear acreditó el contenido teórico-práctico de protección -de la residencia- considerado como formación necesaria para la obtención de los permisos individuales para los propósitos de “Especialista físico en medicina nuclear” y “Especialista en física de la radioterapia”.

