Según las declaraciones que estas tres personas enviaron al Presbiterio de Elizabeth, que tiene jurisdicción sobre la Iglesia de Linden, en un momento determinado Weaver les ordenó que se desnudaran y se acostaran.

Después, les colocó una “moneda de ángel” en la frente y les puso piedras en las manos y en los tobillos, pidiéndoles que las sostuvieran en equilibrio, para después practicarles sexo oral. Uno de los denunciantes afirma que comenzó a acudir a Weaver por problemas familiares en 2000, cuando tenía 20 años. “Me rehúso a permanecer en silencio”, escribió en su declaración. “Necesito asegurarme de que esto nunca le vuelva a pasar a nadie”, agregó con indignación.

Otro de los hombres señala que después de su ataque, el acusado “me levantó la cabeza y me miró a los ojos, diciendo ‘Ya no tienes de qué preocuparte, ahora yo soy tu protector’”. Tras decir esto, afirma Staunton, el ministro lo besó en los labios con intensidad. “Hacía el bien por un lado”, declaró a My Central Jersey. “Pero por el otro, hizo todo este mal a quien sabe cuántas personas. No es posible que sean solo tres personas. Tiene que haber más”, afirmó una de las víctimas.

“Necesito asegurarme de que esto nunca le vuelva a pasar a nadie. Por eso me rehúso a permanecer en silencio ante los hechos que tuvimos que pasar con este pastor”. A. Meeker Tiene 39 años y dice que empezó a ver al pastor en el 2000

En una investigación realizada por la Iglesia Presbiteriana, se encontraron pruebas creíbles de “múltiples actos de idolatría y falta de ética sexual” alrededor del pastor. Presuntamente, también se descubrió pornografía gay en una computadora propiedad de la Iglesia que estaba en la oficina del propio Weaver.

El 25 de enero estaba programado un juicio eclesiástico, pero Weaver renunció al Presbiterio y a su jurisdicción el día anterior.

Los episodios ocurrieron en la ciudad de Nueva Jersey, Estados Unidos. El contundente relato de las víctimas incrimina al pastor, que renunció.

Posteriormente, se mudó a una comunidad de retiro a puertas cerradas en Lakewood, a una hora de Linden. Meeker, Staunton y otro feligrés presuntamente también presentaron su caso ante las autoridades civiles, aunque la Oficina del Fiscal de Union County dice que por el momento no puede confirmar ni negar ningún detalle del caso.

En junio pasado, los tres hombres, junto con una mujer que afirma que Weaver la atacó de manera similar, presentaron una demanda judicial en el Tribunal Superior de Middlesex County. Además de Weaver, también demandaron a la Iglesia Presbiteriana de Linden, al Presbiterio de Elizabeth y a la Iglesia Presbiteriana (de Estados Unidos). Esta investigación avanza y los denunciantes están convencidos de que con el paso de los días irán apareciendo más víctimas.