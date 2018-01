Río negro. “¿Te quieren casar a la fuerza? Voy a bodas y casamientos, sólo avisame cuándo y dónde es y me presento como el amor de tu vida o tu amante y me opongo justo cuando el cura lo pide. Si hay piñas es otro precio. Asesoramiento gratis, tu consulta no molesta. Tu vida puede ser otra, consultame y cambiala ahora”, decía la propuesta de Franco Yañez, de General Roca, Río Negro, a través de Facebook. La particular oferta del joven se viralizó por las redes.