Un policía le dio latigazos a una mujer exhibicionista

En un video que se viralizó a través de las redes sociales se puede ver a la mujer, identificada como Noemí -quien según testigos ya protagonizó casos similares anteriormente-, bailando desnuda de la cintura para abajo al ritmo de la música que salía a todo volumen del parlante de un auto. Incluso, las personas que estaban en el lugar no aparecen afectadas ni ofendidas por la situación, sino más bien risueñas. Fue entonces cuando un policía que pasaba por el lugar, cuyo nombre no trascendió por cuestiones legales, se bajó del patrullero y la atacó con un látigo y tirándole gas pimienta. “Tenemos que trabajar todos los días y fortalecer los procesos de capacitación para que estas situaciones no se repitan”, afirmó Hofer, quien agregó sobre el agente policial que “sus superiores le iniciaron un sumario para investigar lo ocurrido en el paseo público, que en ese momento estaba lleno de personas, especialmente familias”.

El accionar del oficial generó, además del repudio de la mayoría de la gente que presenció el hecho, la reprobación de la secretaria de Derechos Humanos, Erica Brunotto, y de la asociación feminista Mumalá, que consideraron que “esa actitud se encuadra dentro de la violencia de género”. Asimismo, el abogado Carlos Garmendia, quien trabaja para la fundación por la lucha contra la trata de personas María de los Ángeles, que preside Susana Trimarco, denunció el hecho ante la Justicia luego de que las imágenes se hicieran públicas y reclamó a las autoridades policiales que “apliquen las sanciones correspondientes”.

La mujer, que tiene problemas de salud mental, danzaba al compás de una música que salía de un auto. El policía bajó del patrullero, la castigó y la roció con gas pimienta.

“Tenemos que trabajar todos los días y fortalecer los procesos de capacitación para que estas situaciones no se repitan. Sus superiores ya le iniciaron al policía un sumario”. Paul Hofer. Secretario de Seguridad de San Miguel de Tucumán

Conmoción por la muerte del sereno

La tranquilidad de la siesta de ayer a la tarde se vio interrumpida en la plaza Urquiza cuando la Policía acudió un llamado que alertaba sobre la aparición de un cuerpo sin vida en paseo público. El aviso fue realizado a la Guardia Urbana a las 16.30 por el encargado de la calesita del lugar, que estaba funcionando normalmente como todos los días, en el concurrido espacio público provincial. Al llegar los uniformados, en la casilla del sereno de la plaza encontraron muerto a Joaquín Maza, de 22 años, quien precisamente era el encargado de cuidar las instalaciones. Según las primeras pericias, Maza estaba pasando por un momento de intensa depresión y su fallecimiento, por causas que todavía no se determinaron, se habría producido en la madrugada de ayer. AL frente de las pericias estuvo el personal de Criminalística y de la Policía Científica, y todo fue un gran revuelo: la plaza Urquiza es el principal paseo público de Barrio Norte, muy concurrido por familias y estudiantes de la zona.