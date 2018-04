Un policía murió de un infarto en protesta de ATE

El hecho ocurrió durante una movilización ayer al mediodía, en la que los gremios reclamaban por el pago desdoblado de sueldos -una medida implementada por el gobernador Mariano Arcioni debido a la crisis financiera que atraviesa la provincia- y la apertura de las paritarias.

Manifestantes de ATE quisieron ingresar por la puerta de la Casa de Gobierno ubicada en Vacchina y Belgrano. En ese momento hubo forcejeos, golpes de puño y balas de goma. En medio de los incidentes, el comisario inspector Néstor Chávez sufrió un infarto y fue trasladado al Hospital Santa Teresita. Sus compañeros trataron de reanimarlo y sacarlo del lugar. Pero según algunos testimonios, tardaron mucho tiempo en poder llevarlo al hospital debido a la presencia de los manifestantes. El jefe de Policía, comisario Miguel Gómez, confirmó el deceso. “Tuvo un golpe en la cabeza, no sabemos si fue un piedrazo o una lata y luego tuvo un infarto. Nos conocíamos y nos criamos de chicos, por lo que estamos con mucho dolor porque es compañero nuestro”, señaló Gómez, y añadió que hay varios efectivos que fueron golpeados.

El secretario general de ATE, Guillermo Quiroga, responsabilizó al gobierno provincial por la muerte del policía y aseguró: “De acá no nos vamos a mover. Si nos empujan volveremos al mismo lugar. Vinimos a pedir una reunión con el gobernador para pedirle respuesta de los cuatro puntos que reclamamos. Nos dijeron que no estaba el gobernador ni (el ministro coordinador) Sergio Mammarelli”, insistió. “Vimos que había una estrategia de empujarnos con los escudos y ahí pasa lo que ocurre cuando hay mucha gente. Empezaron a empujar y lo hacemos cargo al gobernador de Chubut porque no hay sueldos, no hay obra social, hay despidos, gobiernan con decretos y se cagan en lo que dice la Legislatura y los trabajadores. Esto fue la respuesta del Gobierno”, sostuvo.

“Me tuve que sacar la pechera porque no podía respirar. Vi que arrastraron al policía porque quedamos todos apretados como una avalancha y lamentamos lo ocurrido, por lo que enviamos nuestras condolencias a la familia”, señaló Quiroga.

Chávez llevaba 29 años de servicio y se desempeñaba como el jefe del Área de Asuntos Internos de la Jefatura de Policía. A raíz del hecho, los gremios decidieron levantar la movilización por respeto a la familia del policía. También resultaron heridos con piedrazos otros agentes, como Paulino Gómez, perteneciente a la policía judicial y hermano del actual jefe de policía Miguel Gómez, que junto con tres efectivos más está internado, fuera de peligro, en el hospital Santa Teresita de Rawson.

