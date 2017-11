Un sábado futbolero a lo grande

El Ciclón, para seguir cerca

La gran hazaña de Lanús frente a River dejó a San Lorenzo sin chances de ingresar a la próxima Copa Libertadores. Por eso deberá apostar todo su potencial a la Superliga, donde recibirá al duro Banfield desde las 16:15 en el Nuevo Gasómetro. De no surgir ningún inconveniente, el Ciclón podrá repetir los once titulares, mientras que el Taladro no podrá contar con Darío Cvitanich. El partido irá por Fox Sports, con el arbitraje de Germán Delfino.

La Acadé debe levantarse

Racing necesita dejar atrás la eliminación de la Copa Sudamericana cuando reciba a Talleres, desde las 21:30, en el Cilindro de Avellaneda. El árbitro del encuentro será Fernando Rapallini y la transmisión de Fox Sports.

El único cambio en la Academia será Árevalo Ríos (lesionado) por Marcelo Meli.

Juegan los pibes granates

Tras haber eliminado a River de la Libertadores, Lanús enfrentará a las 14:05 a Olimpo en La Fortaleza (por TNT Sports), con un once alternativo. El árbitro del encuentro será Silvio Trucco.

Además, Colón recibe a San Martín de San Juan a las 14:05 con arbitraje de Juan Pablo Pompei, y Rosario Central y Atlético Tucumán se verán las caras en el Gigante de Arroyito a las 18:05, con Merlos como juez del encuentro.