Un trasplante de cara le salvó la vida a un joven

“Hace dos años no creo que tuviéramos ninguna idea sobre los trasplantes de cara, de que eran posibles”, dijo Underwood a TIME. “Me siento yo ahora. Cada vez que me miro en el espejo, me veo. Veo mis ojos y mi cara”, agregó. Tras el fracaso de una primera cirugía y después haber consultado a varios médicos, Cameron encontró al cirujano Eduardo Rodríguez en la Universidad de Nueva York Langone Health en Manhattan, quien le dio una nueva esperanza al someterlo a una operación que nuevamente le haría recuperar la confianza en la vida.