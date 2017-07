Una agencia escribirá noticias con robots

De esta forma, Press Association y Urbs Media pondrán en marcha “Radar. Reporters and Data and Robots” (Periodismo, Datos y Robots) para producir hasta 30.000 noticias locales escritas por robots con asistencia de humanos para cientos de medios de comunicación, informó The Guardian.

El editor de la redacción de PA, Peter Clifton, aclaró que los periodistas seguirán participando en la detección y creación de historias, y que la inteligencia artificial se usará para incrementar la cantidad de contenido. “Los periodistas humanos calificados seguirán siendo vitales en el proceso, pero Radar nos permite escalar hasta un volumen de historias locales que sería imposible brindar de forma manual. Es un gran paso”.