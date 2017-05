El incidente habría ocurrido el fin de semana pasado en un hotel de Finlandia luego de la pelea que mantuvo la neuquina contra Eva Wahlström, campeona en la categoría superpluma del CMB.

La boxeadora relató a LU5 que el problema surgió cuando le exigió la bolsa a su agente, quien había cobrado por ella y le quería dar menos de los 8 mil euros acordados por contrato.

“Estuvimos en Finlandia para retar a una campeona del mundo en categoría superpluma. No tuvimos muchos días de preparación pero debí subir de peso. Una derrota por puntos en fallo dividido. Fue una tremenda pelea. Pensaron que iba a matarme porque me sacaba una cabeza”, contó Gómez.

Dijo que Di Croce recibió el importe tras la pelea con la campeona. “Me dijo que le habían pagado a él porque yo no había salido a tiempo del control antidoping. Le reproché porque está en el contrato y me dijo: ‘Vamos al hotel y arreglamos’”, agregó.

Una vez llegados al hotel, la púgil sostuvo que el agente le dijo: “Acá esta tu plata, son 5 mil dólares. Pero como le reclamé los 8 mil euros, me respondió que iba a recibir lo que él me dé”.

Admitió que se dio una discusión entre ambos. “Luego, me pecha, me pega una piña y me rompió la boca por dentro, ni Eva lo había hecho; Di Croce es enorme. Me saca de la habitación al pasillo y después quiso desmentir que me haya pegado”, añadió Gómez.

Aseguró que una vez que regrese al país va a mostrar las pruebas, que consisten en una grabación y las copias del contrato. “Lo tengo grabado, tengo el contrato y las pruebas de la violencia de género. Me pude haber defendido, pero no iba a reaccionar de la misma manera. Tenemos las manos prohibidas”, señaló.