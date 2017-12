Luego del escándalo que desataron las acusaciones de acoso sexual contra el reconocido actor Kevin Spacey, quien encabezaba la serie como Frank Underwood, los rumores de cancelación circularon por todos lados.

Fue innegable que despedir al protagonista y parar toda la producción de la serie llevaron a una instancia de dudas sobre la continuidad del mayor drama político de la productora. Pero lo han salvado al dejar al mando de la octava y última temporada de la serie, que cerrará con ocho capítulos, a la implacable pareja de Spacey en la ficción.

En el final de la temporada pasada, Claire Underwood quedó en una posición de poder que servirá para desarrollar y cerrar la historia como sus espectadores lo esperan: como candidata a la Casa Blanca.

El director de contenidos de Netflix, Ted Sarandos, al anunciar el regreso explicó: “Estamos emocionados por poder dar un cierre para los fans”.

House of Cards ganó un total de 6 premios Emmy.Robin Wright fue la primera actriz en ganar un Globo de Oro por una serie web.

Problemas

La serie se encontraba en su segunda semana de grabación cuando el 29 de octubre Anthony Rapp acusó en una entrevista a Spacey de realizar avances sexuales indeseados contra él cuando sólo tenía 14 años y el actor 26, en una fiesta en 1986.

El dos veces ganador del Oscar respondió que no recordaba los hechos, pero que se sentía arrepentido. “Honestamente, no recuerdo el encuentro, hubiera sido hace más de 30 años. Pero si me comporté como él describe, le debo la más sincera disculpa por lo que habría sido un comportamiento ebrio profundamente inapropiado”, tuiteó Spacey en Twitter. Luego de esta revelación, se sumaron nuevas acusaciones en su contra.