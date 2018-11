Una escena de Casados con hijos reveló su oscuro pasado

Tras esa revelación, Nazarena aceptó dar una entrevista al ciclo de Canal 9 y sorprendió a todos. “Me puse a escribir lo que realmente me pasaba, en la época de mi adicción a las anfetaminas, y la verdad la estaba pasando re contra mal, todos los que me cruzaban me decían cómo temblaba, me preguntaban por qué no comía, se cubrían los choques que lamentablemente tenía porque me quedaba dormida en la autopista’’, lanzó la blonda, haciendo referencia a su posteo.

Pedido: Nazarena pidió a los jóvenes que no caigan en el consumo de estas drogas para verse bien.

“Era una drogadicta y la gente no es consciente, pero las anfetaminas son una de las peores drogas que hay. Me lo dijo mi psiquiatra y está a la altura de la cocaína. Te quedan secuelas súper grosas, la abstinencia es tremenda. Tendría que haber estado internada tres meses y mis viejos se hicieron cargo de mi, siendo que yo ya era una boludona grande... ya tenía a Bárbara y al Chino”, agregó y continuó diciendo: “Me quedó hasta un soplo en el corazón, tenía una taquicardia tan grande que sentía que se me iba a parar el corazón”.

Por último, Nazarena explicó que las anfetaminas le eran recetadas por un “pseudo homeópata” para mantenerse físicamente.