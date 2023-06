Una "gran estafa" de tierras que se dio vuelta: apuntan al dueño y a un exfiscal

Ariel Apaulaza tiene 50 años y desde hace ocho que espera una resolución judicial favorable. Estuvo acusado de estafa múltiple en un fallido loteo en el que el Ministerio Público Fiscal no encontró nunca pruebas para incriminarlo . De fondo, hay una trama donde el sospechado apunta contra un exfiscal por un “problema personal”, en el que habría orquestado una maniobra para culparlo.

La Municipalidad de Neuquén nunca autorizó el fraccionamiento de 180 terrenos, en 10 hectáreas propiedad de Juan Federico Sacheri, en la en nomenclatura catastral 0210770228.

El dueño de la tierra desconoció la relación con Apaulaza y dijo que loteó sin autorización, pero “en las pruebas presentadas, dice que decenas de correos electrónicos y transferencias que acrediten el vínculo”. La operación de venta se había realizado bajo la Mutual Patagonia Argentina, de la cual Apaulaza era apoderado, pero no presidente.

Se vendieron 32 lotes bajo boletos de compraventa en escribanía, y después la comuna nunca autorizó el desarrollo inmobiliario. Se hablaba de una "gran estafa", que en su momento acreditaron desde la Municipalidad, entre 2013 y 2016.

La causa pasó al fiscal Marcelo Jara y en agosto de 2018 que le formuló cargos a Apaulaza por “estafa reiterada” por un monto de $ 6.259.362 pesos por ser la “cara visible” de la cooperativa y también a su socio Omar Fernández, en carácter de partícipe.

La fiscalía tardó cinco años en analizar la causa luego de la formulación de cargos, de los 37 damnificados en la denuncia, y sólo cinco de ellos se presentaron para culpabilizar a Apaulaza; pero según contó , “sin un boleto de compraventa” que constate las acusaciones.

Indicó además que las operaciones se hicieron por la inmobiliaria Zulema Donna y los boletos de compraventa se firmaron en la escribana de Beatriz Valdéz y junto con el escribano Diego Querejeta.

Loteo Las Flores_02.jpg La estafa de tierras denunciada es en el loteo Las Flores. Nunca se aprobó por la Municipalidad.

“El expediente del loteo está iniciado en la Municipalidad de Neuquén y está todo bien. Tengo correos electrónicos que corroboran eso, y respondí todas las veces. Lo que pasa es que con Marcelo Jara (ex fiscal) tenía un problema personal conmigo. Fue profesor mío en el secundario, tuvo otros problemas más y también con terreno en Plottier. Nunca nadie pudo denunciarme y esta persona me formulaba cargos”, dijo Apaulaza en diálogo con LMNeuquén, quien sostuvo que durante años no pudo realizar transacciones comerciales, debido a la causa.

El 2 de junio pasado, en una audiencia de sobreseimiento que duró 13 minutos, la fiscal Valeria Panozzo, no halló pruebas para encuadrar el delito que termine en una condena, debido a que ninguno de los perjudicados hizo la denuncia. Finalmente, el juez Lucas Yancarelli determinó el sobreseimiento de la causa de Apaulaza y Fernández “por entender que no existen elementos suficientes ni posibilidad de incorporar elementos que permitan arribar a la instancia de juicio”.

Apaulaza dijo que en cinco años y con el sobreseimiento del juez, volverá a impulsar el loteo en cuestión y que llamará a los 32 damnificados para analizar una demanda contra el dueño de la tierra, el ex fiscal y ex funcionarios municipales.

Ariel Apaulaza.jpeg Ariel Apaulaza fue sobreseído y quiso hacer su descargo. Además, busca que los dueños de la tierra ya la Justicia les devuelva la pata a los 32 compradores. Gentileza

“A todos los compradores que tienen el boleto de compraventa de la mutual, que se comuniquen al teléfono (1151121864) para realizar la demanda correspondiente y las denuncias penales correspondientes a Juan Federico Sacheri, como propietario de las tierras, donde desconoció relación con la mutual y A Marcelo jara, ex fiscal de la provincia de Neuquén por abuso de poder y manipulación de información privada, y a Rubén García, responsable de habilitar loteos en Neuquén capital por disponer de información privada y hacerla pública y difamación”, sostuvo Apaulaza.

Sostuvo que quiere que “les devuelvan a los compradores lo que corresponde". Por eso vamos a sentarnos a negociar con ellos el resarcimiento económico de los daños que ocasionaron”.