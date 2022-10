Una inesperada defensa de Carrió a Facundo Manes

Sin embargo, en los últimos días, el diputado fue quien se metió solo en la interna, criticando a Macri y generando que desde Juntos por el Cambio poco menos que lo acusaran de kirchnerista. Todos menos una persona: Lilita Carrió, quien esta vez lo trató con comprensión: “Hay diferencias de opiniones. Tampoco hay que forzar dentro de las fuerzas a que alguien no pueda decir algo”, dijo la exdiputada. Y defendió con nombre y apellido a quien hace dos mes había cruzado fuerte: “Me parece que hubo una reacción desproporcionada contra Facundo Manes. Yo escucho decir muchas cosas, pero no estoy contestando todos los días los comentarios de mis candidatos. No les doy entidad”.