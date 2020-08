Una isla de Brasil reabre solo para turistas que hayan tenido coronavirus

La isla forma parte de un archipiélago volcánico de 21 islas, perteneciente al estado de Pernambuco. También funciona como parque nacional, debido a que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2001, y según la CNN, el año pasado recibió a 106.mil turistas, el 90% de los cuales eran brasileños.

A administração de Fernando de Noronha anunciou na tarde desta quinta-feira, dia 27 de agosto, a reabertura do turismo para a partir do dia 01/09. Todos os cuidados serão tomados para receber os turistas. Continuamos trabalhando firme para que as vidas das pessoas estejam protegidas da pandemia. Arraste as imagens e siga as orientações.