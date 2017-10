Una joven denunció que fue manoseada en un colectivo

El hecho ocurrió el pasado miércoles en el ramal 6 de Autobuses Santa Fe. El hecho lo difundió a través de las redes sociales y la denuncia la radicó en la Comisaría Tercera, pero la policía le dijo que el hombre es "inimputable" ya que tiene una discapacidad. Luego, le dijeron que el hombre es sordomudo.

La joven relató a LM Neuquén que el hombre se subió al colectivo en estado de ebriedad y, pese a estar el colectivo vacío, se sentó al lado de ella, en la fila de atrás. "Primero me tocó el brazo y me pidió permiso para dejar una bolsa en el asiento de al lado mío. Le dije que sí con la cabeza. En la siguiente parada el cole se llenó, se levantó y pidió dinero", contó Valeria.

"Como nadie le dio plata, se volvió a sentar, se tiraba encima mío. Se tocó los bolsillos y sacó plata y un preservativo. Me tocó el brazo y me lo mostró, y yo con la cabeza le dije que no", siguió su relato y agregó: "El hombre me rozaba la pierna. En un momento se paró y cuando se volvió a sentar me puso la mano en la entrepierna. Me hizo señas de que me calle y que me quede sentada. Pero yo me levanté, le grité y le pedí que me deje salir".

Tras esa situación, el chofer del colectivo detuvo la marcha y la gente la asistió y la llevó a otro asiento. La joven se descompensó, se le bajó la presión y vomitó. "El hombre se quiso bajar, pero la gente lo retuvo y llamaron a la policía", señaló Valeria, quien resaltó el accionar inmediato de todas las personas.

"Muchas mujeres me dijeron que haga la denuncia. No se puede permitir dejar pasar algo así", concluyó Valeria.