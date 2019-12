Una joven fue asesinada por su ex pareja policía: lo había denunciado dos veces

El ataque fue registrado por una cámara de seguridad instalada en esa esquina céntrica de Pehuajó, por lo que se ve cómo el policía lesiona reiteradamente en los antebrazos, manos y dedos a la chica cuando intentaba defenderse, hasta que le aplica una puñalada en el pecho a raíz de la cual cayó malherida.

Las amigas de Zavala llamaron al 911 y en pocos segundos una comisión policial que patrullaba la zona se acercó y detuvo al atacante, que permaneció en el lugar y no atinó a huir. "Él evidentemente la seguía por la calle. En las imágenes de la cámara se ve cuando se aparece de golpe en una esquina, la agarra con mucha violencia, le hace algunos cortes y ella trata de cubrirse y defenderse hasta que la mata de una puñalada en el pecho", relató a Télam un investigador.

La joven herida fue trasladada al hospital de la zona, aunque murió antes de ser asistida, ya que había perdido mucha sangre, añadieron los voceros. "Ahí mismo, en ese momento, queda detenido. Hay tres testigos, las amigas, que vieron todo y, además, en su poder se secuestró un cuchillo de esos que se usan para comer asado, con mango de madera, lleno de sangre", añadió el vocero. De acuerdo a las averiguaciones realizadas tras el hecho, el policía tenía una restricción de acercamiento a su ex novia, quien lo había denunciado dos veces, la última ayer mismo.

Tras el crimen, Dirasser fue detenido y trasladado a la DDI de Pehuajó. Se espera que sea imputado por "homicidio triplemente agravado por la relación de pareja, por ser cometido por un integrante de una fuerza de seguridad y por mediar violencia de género".

Dos denuncias

Según los informes que llegaron a manos del fiscal de Pehuajó a cargo de la causa, Luis Caldentey, la primera denuncia fue radicada el 30 de noviembre último, cuando la chica se presentó en la fiscalía y aseguró que su ex había ingresado sin consentimiento a su domicilio.

A raíz de ello se inició una causa por violación de domicilio y desde la fiscalía asignaron una custodia policial en el domicilio de la joven durante ese fin de semana, a la espera de la justicia de Paz ordenara una restricción de acercamiento para Dirassar.

El 3 de diciembre, el policía fue notificado de esa prohibición, al tiempo que la Justicia quitó la custodia permanente de la casa de Zavala y le asignó una dinámica, es decir que cada tanto pasaba con una patrulla por las inmediaciones de la vivienda.

Pero el jueves, la joven acudió nuevamente a la Comisaría de la Mujer de Pehuajó para volver a denunciar que su ex pareja la asediaba. En esa ocasión, Zavala fue acompañada por sus padres, quienes dejaron asentado que le aconsejaban que no saliera a la calle ya que temían que su ex pareja le hiciera algo, relataron las fuentes.

Ese mismo día a la noche, la chica decidió salir a festejar con sus amigas y cuando regresaba fue atacada a sólo siete cuadras de su domicilio.

