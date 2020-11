Una joven trans se defendió tras ser apuñalada

Los agentes que estaba en el lugar señalaron que se trató de una "pelea" y caratuló la causa como "lesiones recíprocas". Sin embargo, el fiscal Claudio Aundjian imputó a la joven trans por "tentativa de homicidio" y ordenó su detención. Luego de que se traslade la causa a la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, Mía fue liberada y la causa se recaratuló como una tentativa de transfemicido. "Estábamos en mi departamento y él me insistió para ir a la ducha. Entré primero y no me imaginé que tenía un cuchillo en la mano. De repente, sentí que me empezó a apuñalar. Sin ver, agarré un vidrio y se lo clavé", relató la mujer.