Una millonada

A esa cifra se suman los ingresos anuales por los derechos de la obra de Freddie. Como ejemplo: de los más de 32 millones de discos que Queen vendió en los Estados Unidos, la mitad fue después del fallecimiento de Mercury.

Cuando el intérprete murió, su fortuna, que se estimaba en más de 90 millones de dólares, se distribuyó entre tres herederos: su ex novia y amiga recibió el 50%, sus padres, un 25%, y su hermana, el otro 25%.

30% Es el porcentaje de la herencia del famoso cantante que le corresponde a Mary

Historia de amor

Austin y el cantante se conocieron cuando eran muy jóvenes: ella tenía 19 y él, 24. Como no tenían mucho dinero, compartieron una habitación en Victoria Road, Kensington. Cuando Queen firmó su primer contrato, se pudieron mudar a un departamento más grande. En 1973, Mercury le pidió matrimonio, pero nunca se casaron.

Freddie le dedicó a Mary una de las baladas más hermosas de la historia del rock: “Love Of My Life”, que formó parte del disco A Night at the Opera (1975).

Cuando la popularidad de Queen alcanzaba sus puntos más altos, la rubia se distanció de su pareja. Luego Freddie le confesó entonces que era bisexual. A lo que Mary le respondió: “No, Freddie, no creo que seas bisexual. Creo que eres gay”.

Destino marcado

”A Mary la conocí en un recital y como era tímido no me animaba a acercarme a ella. Salimos un par de veces, pero ella también era tímida, así que nos despedíamos con un beso en la mejilla y nada más. Freddie me dijo que le gustaba, así que decidí presentarlos. Creo que lo de ellos fue un amor verdadero”, reveló el guitarrista Brian May.