No es la primera vez que menciona a su “calza” y al actor. “Él me dijo ‘¡qué lindas calzas que tenés!’ y su mujer (Florencia Bas) dijo ‘¿Qué hacés? ¡Siempre chamuyando pendejas!’ y quiso partirme una botella en la cabeza”, contó la modelo hace un tiempo sobre un episodio que vivió en 2011 en un boliche.

Hoy, Seferian fue al Incorrectas, el programa de Moria Casán, para dar más detalles y recordó aquellas declaraciones.”Estábamos en el boliche y su esposa fue al baño. Él se me acercó y me dijo si quería tomar algo y me mete la mano en una calza que era como un jean roto con tajos. ‘qué linda calza que tenés’.

Tras tocarla, ella contó que le dijo al actor que era hija de un amigo suyo, y que él le pidió perdón. "Le dije: 'Pará, te equivocaste'. Vuelve su mujer del baño, ve la situación y dice: 'Voy a partirte esta botella a vos y a ella en la cabeza porque siempre me hacés lo mismo, siempre salís con pendejas'". "Estaba totalmente borracha. Me agarró la cartera y me la escondió", agregó.

La joven añadió que Darín le ofreció dinero para que no hablara a través del actor Jorge Maggio. "Yo tampoco conté eso por miedo. Yo era muy chica. Yo no me fui de los medios, me fue él, me invitó a irme. Él me bajaba de los programas a los que iba a ir", indicó.

Buscando limpiar el nombre de su padre, el Chino Darìn usó su Twitter para asegurar que los hechos no ocurrieron como los relató Romina Seferian. "Estuve ahí y NO fue eso lo que pasó. Tampoco fue como lo contó en 2011 (en el mismo canal), cuando pretendía difamar a mi madre. Dijo que no tenia nada que decir contra mi padre que “es todo un caballero”, búsquenlo. Huele a oportunismo cambiar tanto el discurso 7 años después", lanzó el hijo del actor y continuó: "Me preocupa el rol que juega @AmericaTV desinformando en temas tan sensibles. Degradan una causa noble utilizándola como marco para generar contenido y confusión. Cuidado!".

Dijo que no tenia nada que decir contra mi padre que “es todo un caballero”, búsquenlo.

