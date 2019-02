El caso tiene inicio en octubre pasado y dado el contexto de violencia de género, desde la Justicia dictaron en noviembre una medida cautelar para prohibir el acercamiento del hombre. Sin embargo, esa restricción fue violada en diferentes ocasiones. “Me siento muy mal. Tengo miedo de ser noticia mañana. Incluso mis papás están muy preocupados. Ellos viven a 20 kilómetros de donde estoy yo y temen por mí y mis hijos. Él violó un montón de veces la prohibición de acercamiento y tengo a mis vecinos de testigos y hay hasta filmaciones. Tendría que estar preso pero sigue libre”, contó angustiada.

Según una de las denuncias presentadas por Verónica (las realizó en Fiscalía y la Comisaría del Menor y la Mujer), la última vez que lo vio fue el 27 de noviembre, cuando él fue a su casa a amenazarla. “Me amenazó a mí, a una de mis amigas y a mi abogado diciendo ‘me las vas a pagar. Los voy a matar, no me calienta’. Después empezó a zarandear el portón de entrada y explotó el candado”, explica uno de los escritos presentado por ella.

La mujer reveló que por la gravedad del caso también tiene rondines policiales en su casa y, por miedo a su ex pareja, decidió no salir de su hogar. “Estuve 15 días encerrada en mi casa, con el rondín permanente en mi casa. No salía ni a comprar porque tenía miedo. Ahora están pasando cada una hora”.

Pese a eso, el acoso no terminó y en varias oportunidades recibió llamadas amenazadoras. “Él me dijo que me quiere sacar a los nenes porque los tengo desnutridos y que voy a aparecer en el cementerio con mis viejos”.

Para empeorar la situación, la mujer explicó que también tiene una restricción de acercamiento hacia uno de los empleados de su ex pareja, quien también la increpó. “Es un barrabrava de Talleres de Córdoba con antecedentes por robos y hasta estuvo en un Instituto de Menores en esa provincia. Llegó a amenazar a mis padres”, declaró.

Una lucha aparte

Al momento de separarse, Verónica quedó sin ningún sustento económico, ya que ella trabajaba en el negocio de su ex pareja. A partir de allí inició su lucha por el cobro de la cuota alimentaria. “Él me dijo que hasta que no vea a los nenes no me va a dar nada, pero los nenes no quieren verlo. En noviembre lo vieron por última vez, cuando hizo un escándalo afuera de mi casa”, sentenció y aclaró que el único momento en el que consiguió cobrar la cuota alimentaria fue en diciembre por un total de 3 mil pesos.

Verónica no puede cobrar la asignación universal por hijo debido a que su ex pareja aparece como monotributista en Anses.

Dado su mal pasar, a Verónica le cortaron el gas y teme que pase lo mismo con el servicio eléctrico por la deuda que tiene con la empresa que lo brinda.

En este sentido, confesó que son sus padres y su hermano quienes le ayudan con dinero, alimento y pañales para sus hijos.

