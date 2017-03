Una nena hace los deberes mientras pide limosna

Tucumán.- “Haciendo deberes mientras esperaba para pedir. Una muestra de los utópicos Derechos del Niño”. De esta manera definió Eve Sáenz, una vecina y estudiante de San Miguel de Tucumán, la conmovedora imagen de una niña que no tendría más de 8 años haciendo la tarea en la calle poco antes de comenzar con la ardua tarea de pedir limosna en un semáforo.

Si bien los datos de la niña no se dieron a conocer, la situación impactó a los internautas y a los diferentes medios de comunicación, quienes comenzaron a viralizar la imagen con la intención de ayudarla. La foto en cuestión fue tomada en la calle 24 de Septiembre al 1200, a pocos metros del puente ferroviario Lucas Córdoba, en la capital tucumana.

La imagen no deja de estremecer a una sociedad que está atravesando una seria crisis en la educación del país. Sin ir más lejos, el propio presidente, Mauricio Macri, señaló días atrás que “más de la mitad de los chicos que terminan el secundario no tienen el conocimiento mínimo de matemáticas y sólo la mitad de los que ingresan a primer grado no terminan el secundario”.