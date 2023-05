“Acá en Costa Rica me diagnosticaron cáncer de mama de grado 3 en septiembre de 2021. Fue muy fuerte para mí en ese momento estar lejos de mi familia, de la gente que una quiere y de mi casa”, contó Luciana mediante una grabación, para evitar que el dolor y la emoción no afecten su relato.

Su madre, Patricia Ocampo, contó que la familia en Neuquén consultó con oncólogos para corroborar que el tratamiento sea el correcto para su tipo de cáncer. Les dieron el aval y les recomendaron que lo finalice en Costa Rica.

Luciana decidió seguir con el tratamiento en ese país centroamericano porque el tipo de cáncer que tenía podía ser parte de un estudio que realizaba el Hospital Metropolitano junto con investigadores de Estados Unidos y así fue que le cubrieron todos los gastos, desde traslados hasta inclusive la cirugía. Eso fue desde octubre de 2021 hasta mayo de 2022, cuando finalizó el tratamiento. A partir de ahí sólo tuvo que acudir a consultas médicas periódicas.

“Hace dos meses empecé con lumbalgia. Tenía el aplastamiento de una vértebra y cuando me hicieron las últimas resonancias, salió que tenía una metástasis del cáncer en varias vértebras, costillas y una parte del hueso parietal en el cráneo. Otra vez lo mismo, sentir que una no sabe bien qué hacer”, relató la joven neuquina.

La operaron de urgencia para estabilizarle la columna porque para ese entonces ya no podía caminar. Era necesario someterla a cirugía para devolverle la estabilidad y movilidad. Como el tratamiento era diferente, le informaron que ya no tenía cobertura. Por eso decidieron con familiares y amigos iniciar una campaña solidaria.

“La tuvieron que operar porque tenía la vértebra molida. Ahora tiene que hacer rayos y no está en condiciones de viajar. No puede estar mucho tiempo sentada ni acostada. Es arriesgado. Primero tiene que hacer su tratamiento y lo tenemos que costear nosotros”, agregó la mamá, quien la acompaña desde hace unas semanas.

campaña solidaria- cáncer- Costa Rica- tratamiento- Luciana Espinoza.jpg

A través de su trabajo en un hostel, conoció mucha gente. “En 24 horas armaron una red de comunicación. Hasta una chica de Neuquén, que vive en Italia, aportó y difundió su caso. Nunca pensé que iba a estar dentro de una campaña solidaria de este tipo. Ayer cuando prendimos los teléfonos explotaban de mensajes de cariño y apoyo para Luciana”, admitió la mamá a LMNeuquén.

Luciana estaba haciendo su vida normal hasta que reflotó el cáncer y, ahora, su estado de ánimo varía según el día. Tarda unos 15 minutos en poder levantarse, pero tampoco puede moverse demasiado.

La joven neuquina, que dio clases como profesora de Educación Física hasta empezar a viajar, no puede regresar al país porque son demasiadas horas. “Sé que están pasando en Argentina por una situación difícil, agradezco este espacio, agradezco el amor y el apoyo que he recibido en estas últimas horas que empezamos con esta campaña solidaria. Les deseo que la vida les devuelva el doble de lo que me está devolviendo a mí con estas muestras de cariño”, sostuvo Luciana.

Los que quieran colaborar lo pueden hacer a través de la cuenta de Mercado Pago a nombre de Julio César Ramón Espinoza:

CVU: 0000003100044443867796

Alias: julio.956.pato.mp

CUIT/CUIL: 20118381956

También se puede ingresar al link https://mpago.la/16WaE3Y y elegir cómo pagar.