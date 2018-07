Una nueva queja en las redes contra Andy Kusnetzoff

Martina Saravia, hija del músico que integró la formación folclórica Los Chalchaleros, hizo un furioso descargo luego de que a su padre, en medio del debate que se generó por el aborto, no le permitieran emitir ningún comentario. Según la joven, el artista no pudo opinar dado que era el único invitado de esa entrega que estaba en contra del proyecto de ley (Sebastián Wainraich, Verónica Llinás, Flavio Azzaro, Julieta Ortega y Catherine Fulop se pronunciaron a favor).

Respuesta: Por el momento, el conductor no emitió ningún comentario al respecto.

“En el programa Podemos hablar de Andy Kusnetzoff no le dieron a mi papá el lugar para expresarse y dar su opinión. Más allá de mi punto de vista personal, creo que no tiene mucho sentido el nombre del programa si después van a caer en el proselitismo y no respetan ni dan lugar a que se expresen”, lanzó muy dura en una de sus historias de Instagram, y agregó: “Lección del día: podés tener la opinión que te pinte, pero no hay necesidad de ningunear, hablar con superioridad y faltar el respeto a nadie. Papá fue demasiado grande para esa mesa”.