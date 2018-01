Una panelista contó que Pettinato quiso hacerle "mimitos"

“No puedo decir que sea un tipo acosador en los términos que estamos hablando ahora de violencia de género. Pero es un tipo que atrasa, de esas personas que creen que te pueden hacer un masajito. A mí no me tocás. Ni me hacés masajito, ni me tocás, ni me hacés un mimito”, relató la periodista, haciendo referencia al momento en el que trabajo con él en Un mundo perfecto.

Embed

Polémico: el ex Sumo señaló que se ha filmado con sus novias teniendo sexo y se lo mostró a sus amigos.

Sólo oscureció

En diálogo con LAM, el ex Sumo intentó aclarar sus escandalosos dichos, pero sólo terminó empeorando la situación.

“Quise explicar cuando éramos chicos y le tirabas una tiza a la chica que te gustaba en el aula, pero de todos modos yo utilicé mal la palabra, me expresé mal”, lanzó el conductor, y agregó para generar más enojo: “Considero que las mujeres tienen que vivir, no hay que matarlas, no hay que pegarles. Las feministas están muy bien, pero no la Gestapo feminista”.