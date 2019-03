Una profesora de 51 años tuvo sexo con alumna de 16

O’Neill fue puesta en licencia administrativa en octubre pasado. Los funcionarios escolares, hasta el momento, se negaron a decir por qué la maestra no había estado en un aula durante cinco meses. A pesar que la mujer fue “fichada” en sede policial por compartir pornografía, tener sexo oral y penetrar con un objeto extraño a la menor. no fue acusada de ningún delito y fue liberada bajo fianza a cambio de 100.000 dólares. Los agentes dicen que la investigación no terminó y que están en búsqueda de otras víctimas potenciales de la educadora.

Por lo pronto, y para preservar la identidad y la integridad de la menor, no se dieron a conocer los datos de la víctima, aunque en la comunidad escolar se sabe muy bien de quién se trata. Este caso es uno más de los tantos abusos de docentes a alumnos que en los últimos meses se han dado a conocer en Estados Unidos.