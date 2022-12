Una turista andaba en bicicleta y fue atacada por perros en La Angostura

Una turista fue atacada por perros callejeros cuando andaba en bicicleta, en Villa La Angostura . Vecinos denuncian que es algo recurrente y que han hecho las correspondientes denuncias, pero no se han tomado medidas y la situación se vuelve cada vez más peligrosa.

Según relató la víctima, una mujer de 31 años oriunda de Buenos Aires, junto a una amiga alquilaron bicicletas para recorrer la ciudad y llegar hasta el mirador, pero no contaban con que metros antes de llegar a destino iban a ser atacadas por dos perros callejeros. Al tiempo que intentaba sacarse a los animales de encima pedía ayuda a los gritos, lo que alertó a los vecinos de lo que ocurría.

“Nunca pensamos que en una localidad turística tan pequeña como Villa La Angostura tendríamos este tipo de problemas. Ando mucho en bicicleta en Buenos Aires y no me esperaba que esto me pasaría en este lugar”, aseguró la mujer en declaraciones con La Angostura Digital.