Una vidente le hizo un fuerte aviso a la China Suárez: "Ahora no te conviene"

Los amores de la China Suárez son una fuente inagotable de material. Aún cuando no presenta un nuevo novio ni atraviesa una ruptura, las especulaciones sobre su fururo amoroso siguen captando la atención de sus seguidores. Por eso, el periodista Juan Etchegoyen entrevistó en su segmento de Mitre Live a una vidente, que lanzó un fuerte aviso para la actriz.

Una vidente le hizo un fuerte aviso a la China Suárez:.mp4 En diálogo con Juan Etchegoyen por MitreLive, la vidente le dio un fuerte aviso a la China Suárez.

“No le conviene (tener novio) en tan poco tiempo. Puede que tenga alguno pero no le conviene ahora porque no le va a durar", expresó con convicción la vidente. Y le sugirió cómo debería manejarse en el futuro: “Si ella logra esperar un poco más para tener una relación le va a llegar el amor de su vida".

Para la médium lo mejor que puede hacer es dejar pasar un tiempo entre su último amor y uno nuevo: "Ella es divina, que espere un poco más porque es tan linda”. También le recomendó no volver a salir con hombres menores que ella, como Rusherking a quién le llevaba 8 años.

“Yo le aconsejaría alguien mayor”, expresó la vidente. Ese comentario hace pensar en la probable relación de la China con el empresario multimillonario Rodo Lamboglia, con quien se la vinculó recientemente. Y el cierre de las predicciones de "La Mística" sobre el hombre mayor de edad reforzaron el vínculo entre los rumores y sus predicciones sobre un hombre mayor enamorado de la actriz: "Igual ya está, lo que pasa es que no se da cuenta o no se quiere dar cuenta”, sugirió, misteriosa, la médium.