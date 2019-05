Urcera: "Correr cerca de casa me motiva más"

El calendario de otra de las categorías en las que participa le ofrece al piloto cipoleño la posibilidad de romper la racha, y tiene toda la confianza para lograrlo.

La victoria obtenida en la última carrera en el circuito Villicum en San Juan lo puso en la punta del campeonato y le abre grandes expectativas para volver a lo más alto del podio, en una pista que conoce sobradamente.

“Esta es una fecha que siempre espero porque es lindo correr cerca de casa. Intentaremos mantener la punta del campeonato y ser competitivos pese a los 50 kilos de lastre. Considero que es un circuito que le puede caer bien al auto ya que funciona bien en las curvas de media y alta velocidad como son casi todas las de Neuquén, salvo la última”, comentó.

En este sentido aseguró: “Las expectativas son buenísimas ya que logramos un podio en La Pampa y ganamos en San Juan, y las características del circuito creemos que son favorables al Honda Civic, dado que nos destacamos en circuitos de mediana y alta velocidad”, comentó.

“Corrí muchas veces en Centenario, ser local es muy lindo para un piloto”, aseguró.

“El estar cerca de mis afectos -agregó- me motiva más para buscar un gran resultado. No pienso en el campeonato, sí en completar el fin de semana, en correr y no parar. Un objetivo cumplido para mí sería terminar la carrera siendo líder del campeonato”, se ilusionó.

La Clase 3 empezará la actividad mañana con entrenamientos a las 10 y 12. La clasificación, en tanto, está programada para las 16.

Hoy solo habrá actividad para la Clase 2 del TN. En esta división estará el cipoleño Martín Alessi, quien debutará con una Ford Fiesta.

Habrá dos tandas de entrenamientos, desde las 13, y la clasificación irá en tres tandas, a partir de las 17.

5 Los años que Manu no gana en Centenario.

La última vez que el piloto cipoleño ganó en el autódromo Parque Provincial del Neuquén, en Centenario, fue en febrero de 2014, cuando corría en el TC Pista. Su mejor ubicación, un 2° puesto este año en el TC.